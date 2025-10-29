ЖИВОТ ЈЕ ИЗНАД СВАКОГ РИВАЛСТВА: Црвена звезда се огласила поводом несреће
Кошаркашки клуб Црвена звезда издао је саопштење након тешке саобраћајне несреће јутрос на аутопуту Нови Сад – Београд.
– Са великом тугом примили смо вест да је спортску Србију у среду погодила велика несрећа, када је комби са џудистима који се враћао са такмичења у Азербејџану доживео тешку несрећу код Новог Сада. У несрећи је настрадала једна особа, док је седам, од којих су шест млади спортисти и џудисти теже и лакше повређено. КК Црвена звезда, председник Жељко Дрчелић, као и комплетан УО, менаџмент клуба и сви запослени изражавају најдубље саучешће породици настрадалог младог спортисте и џудисте Партизана, као и џудо клубу и СД Партизан. Свим повређенима желимо брз и опоравак, са Вама смо у овим тешким тренуцима – навео је КК Црвена звезда.