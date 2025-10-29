УСКОРО РЕАЛИЗАЦИЈА ВАЖНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ЖИТИШТУ Пројекат је вредан 21,9 милиона динара и побољшаће услове за саобраћај
У оквиру пројекта развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања јединица локалних самоуправа, Општина Житиште је добила бесповратна средства у износу од 21.909.183 динара за реконструкција паркинга за путничка возила у улицама Иве Лоле Рибара и Вељка Влаховића.
Пројекат се финансира средствима Међународне банке за обнову и развој и Француске агенције за развој, а спроводи га Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у сарадњи са локалном самоуправом Житиште.
Уговор о додели средстава потписан је протекле недеље у Влади Србије, у присуству премијера Ђуре Мацута и министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Александре Софронијевић.
Испред Општине Житиште, уговор је потписао заменик председника Ђорђе Жужа.
Након потписивања уговора следи спровођење поступка јавне набавке и избор најповољнијег извођача радова.
Реконструкцијом овог паркинг простора у централној зони Житишта биће унапређена комунална инфраструктура, повећан број паркинг места и побољшани услови за саобраћај и безбедност грађана.