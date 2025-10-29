scattered clouds
19°C
29.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УСКОРО РЕАЛИЗАЦИЈА ВАЖНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ЖИТИШТУ Пројекат је вредан 21,9 милиона динара и побољшаће услове за саобраћај

29.10.2025. 13:22 13:25
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

У оквиру пројекта развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања јединица локалних самоуправа, Општина Житиште је добила бесповратна средства у износу од 21.909.183 динара за реконструкција паркинга за путничка возила у улицама Иве Лоле Рибара и Вељка Влаховића.

Пројекат се финансира средствима Међународне банке за обнову и развој и Француске агенције за развој, а спроводи га Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у сарадњи са локалном самоуправом Житиште.

Уговор о додели средстава потписан је протекле недеље у Влади Србије, у присуству премијера Ђуре Мацута и министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Александре Софронијевић.

Испред Општине Житиште, уговор је потписао заменик председника Ђорђе Жужа.

Након потписивања уговора следи спровођење поступка јавне набавке и избор најповољнијег извођача радова.

Реконструкцијом овог паркинг простора у централној зони Житишта биће унапређена комунална инфраструктура, повећан број паркинг места и побољшани услови за саобраћај и безбедност грађана.

житиште паркинг Пројекат
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Банат
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај