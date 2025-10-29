ЗРЕЊАНИНСКА ЛИГА Исус донео победу „железничарима”
ЖФК Банат - Лехел 2:1 (1:0)
ЗРЕЊАНИН: Стадион: ЖФК Баната, гледалаца: 200. Судија: Д. Стојановић (Зрењанин). Стрелци: Лазар Ђукић у 35. и Златко Ђорић у 61. минуту за ЖФК Банат, Немања Илибашић у 50. минуту за Лехел. Жути картони: Змијанац и Д.Штрбац (са клупе за резервне играче) (ЖФК Банат), М. Гуран, Такач (Лехел). Црвени картони: Миле Петровић у 77. минуту и представник клуба Никола Контић и Владан Чуровић (после утакмице) (Лехел).
ЖФК БАНАТ: Баћан 7, Путић, Бојић 7, Јањанин 7, Радичевић 7, Попов 7 (Пјевчевић -), Томић 7, З. Ђорић 9 (Цвијетић -), Змијанац 7, Кондић 7 (Марјановић -), Л. Ђукић 8.
ЛЕХЕЛ: Јевремов 6,5, Аслани 6, М. Гуран 6 (Чупић 6,5), Пењин 7, Илибашић 8, Такач 7, Петровић 6,5, Фекете 7, Рајић 6, Говедар 6,5, Секулић 7 (Бука 6,5).
У на моменте нервозном мечу, „железничари“ су успели да освоје три бода и остану у врху табеле.
Први погодак дело је Лазара Ђукића, који је одиграо дупли пас са Ђорићем, изашао сам испред голмана и рутински га матирао. Мужљанци су изједначили након добре лопте у простор између успаваних штопера домаћих, коју је прихватио Илибашић и послао је у мрежу.
Победнички гол постигао је 49-огодишњи Златко Ђорић, познатији под надимком Исус, који се дриблингом ослободио чувара и погодио за коначан резултат.
Младост - Полет 0:0 (0:0)
БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ: Стадион: Младости, гледалаца: 200. Судија: С. Пауновић (Житиште). Жути картони: Б. Пивач (Младост), Фејеш, Кочиш, Нешић (Полет).
МЛАДОСТ: Т. Марић 7, Мијатовић 7, С. Топаловић 7, П. Топаловић 7, Костин 7, Б. Топаловић 8, М. Топаловић 7,5, Каурин 7, Нађ 7, Крстовић 7 (Гавранић 7), Краварушић 7 (Б. Пивач 7).
ПОЛЕТ: Савков 7, Петровић 7, Фејеш 7, Зорић 7, Инђић - (Лакић 7), Радловић 7 (Цвијан -), Драганов 7,5 (Буцало 7), Кочиш 7, Бабић 7,Ђукић 7, Нешић (Бербаков -).
Очекивало се да утакмица у Банатском Деспотовцу буде једна од интересантнијих у колу, судећи по табели, али до тога није дошло.
Гости из Накова су били ближи победи, имали су теренску иницијативу и већи посед лопте, али је фалила егзекуција у завршници напада. Домаћи су, с друге стране, чекали шансу из контре.
Пред крај утакмице Наковчани су након гужве у шеснаестерцу домаћих стигли до гола, али је славље прекинуто због офсајда. У финишу, домаћи су се ослободили притиска и ангажованије кренули ка голу Полета, али без резултата. Ипак, чини се да гости више да жале за целим пленом.
Војводина - Напредак (БТ) 0:0 (0:0)
БАШАИД: Стадион Војводине, гледалаца 150. Судија: Н. Милошевић (Зрењанин). Жути картони: Гаврић, Голић, Н. Бакић, Селаковић (Војводина), Б. Завишин, Јосимовић, Фучак и тренер Страхиња Васковић (Напредак).
ВОЈВОДИНА: Арсин 7, Гаврић 7, Попов 7, Пајташев 7, Голић 7, 5, Д. Бакић 7, Н. Бакић 7, Барбат 7, Докман 7, Моноштори 7, Селаковић 8.
НАПРЕДАК: Стојадинов 7, Б. Завишин 7, Марић 7,5 (Поповић -), Ранков 7 (Секереш 7), Јосимовић 7, Г. Грујић 7, Дрљача 7, Бербаков 7, Џин 7 (Станковић 7), Фучак 7, Јелача 7.
Јединство (НБ) - Омладинац (РТ) 2:6 (0:5)
НОВИ БЕЧЕЈ: Градски Стадион крај Тисе, гледалаца: 200. Судија: Р. Новаков (Томашевац). Стрелци: Никола Кеврешанов у 53. и Кристијан Хајду у 60. минуту за Јединство (НБ), Горан Радишић у 1, Иван Маркоски у 6, 18, Јован Козић у 11, 30. и Јован Кујунџић у 83. минуту за Омладинац.
ЈЕДИНСТВО: Весков 5, Драган Месарош 6, Димитријевић 6 (Месарошки 7,5), Ћурчић 6, С. Балог 6 (Станковић 6), К. Хајду 8, Дејан Месарош 6, Мартицки 6, Радовановић 5,5, С. Ковачев 6,5.
ОМЛАДИНАЦ: Матковић 8, Д.Ђукић 8 (Кујунџић 8), Арсић 7, Урош Новаковић 7 (Стевановић 7), Н. Бајат 8, Ј.Козић 9 (М. Шаренац 7, Г. Радишић 8 (Ћиривски 7), И. Маркоски 8, Дапчевић 7, 5, Вукајловић 7, Хованец 7.
Борац (А) - 2. октобар 1:4 (0:2)
АЛЕКСАНДРОВО: Стадион: Лукарело, гледалаца: 200. Судија: Илић (Зрењанин). Стрелци: Владимир Медић у 75. минуту за Борац (А), Синиша Симоновић у 11, 60. и Давид Кукољ у 29. и 73. минуту за 2. октобар. Жути картони: Маринац, Ж. Грујић, Медић (Борац А), Ановић, Кенђа, Бошков (2. октобар).
БОРАЦ: Пухар 6, 5, Кондић 6,5 (Владетић 6), Аћамовић 6,5, Стојичић 7, Зечевић 7, Маринац 6,5 (Рајић 5), Мартиновић 7, 5 (В. Медић 8), Гајинов 6, Ж. Грујић 6, Иванчевић 6, Левнајић 6,5.
2. ОКТОБАР: Радосављев 7, 5, Петров 7, Грубор 7 (Барта 7), Ановић 7, Кенђа 7 (Радојковић 7), А. Станић 8, Закић 7, Д. Кукољ 9, С. Симоновић 8 (М. Прапорски 7), Унгур 7 (Милосављев 7), Бошков 7 (Нађ 7).
Билећанин - МСК 2:1 (1:1)
СЕЧАЊ: Стадион: Билећанина, гледалаца: 200. Судија: Нунић (Кикинда). Стрелци: Борислав Вучковић у 20. и 78. минуту за Билећанин, Марко Вукоје у 37. минуту за МСК.
БИЛЕЋАНИН: Васић 8, Пијетловић 7, Вујовић 7, Пека 7, Н. Маговчевић 7, Рајков 7, 5, Чонтош 7, Грубачић 7, М. Маговчевић 7, Б. Вучковић 9, М. Милошевић 8.
МСК: А. Оморјан 6,5, Д. Исак 6, Цвејанов 5,5, Живанов 6,5, Гуљаш 6 (Халади -), Ступар 7 (Јаковљев 7), Тумо 7, Тот 6,5, Јакшић 6, М. Вукоје 8 (Абедин Зећири 7).
Банат - Нафтагас 0:5 (0:4)
ЧЕНТА: Стадион: Баната, гледалаца: 100. Судија: Печек (Кикинда). Стрелци: Немања Јакшић у 7, Марко Смиљанић у 29, Александар Тришић у 36, Лука Видић у 44. (аутогол) и Шани Шајн у 57. минуту за Нафтагас (Бока). Жути картони: Видић, Јовановић, Булић, Ковач (Банат Чента), Наранчић, А. Тришић (Нафтагас Бока). Црвени картон: Маријан Шабановић у 70. минуту (Банат Чента).
БАНАТ (ЧЕНТА): Бабин 5, Видић 5, Радојичић 5, Тројановић 5, М. Шабановић 5, Јовановић 5, Угреновић 5, Булић 5 (Ковач 5), Златковић 5, Бајкин 5, Елвин Шабановић 5.
НАФТАГАС: Н. Протић 8 (Д.Агбаба 7,5), Сенте 7, Наранчић 7, М. Петровић 7 (Ш. Шајн 8), Марко Перовић 7, Д. Гуран 7, Јакшић 7, Лукенић 7 (Томић 7), Томин 7, Марко Смиљанић 9, А. Тришић 8 (П. Зекић 7).
Русанда - Делија 4:1 (1:1)
МЕЛЕНЦИ: Стадион: Русанда, гледалаца: 200. Судија: Н. Радаковић (Банатско Карађорђево). Стрелци: Михајло Станишић у 30, Радован Шаргин у 53, Александар Оџин у 65. и Миљан Миливојев у 88. минуту за Русанду, Марко Ћорић у 41. минуту за Делију. Жути картони: Д. Ладичорбић, К. Јолић, Дарко Миладинов (Делија).
РУСАНДА: Милован Куручев 8, Вулетин 7, Шкондрић 7 (Шаргин 7), Л. Попов 7, Мишкељин 7 (Нешић -), Чешљаров 7, Станишић 8 (Рус -), Влачић 7 (Оџин 8), Јанковић 7, Ољача 7, М. Миливојев 9.
ДЕЛИЈА: Ковач 6, Д. Ладичорбић 6 (Н. Јолић 5), Марков 6, Н. Врачев 6,5, К.Јолић 6 (Леваи 5,5), Дејан Миладинов 7, М.Ћорић 8, Дарко Миладинов 7, С. Попов 6, Д. Перишић 6,5, И. Костић 6.
Припремио: П. Станић