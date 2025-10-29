ЗРЕЊАНИНСКА ЛИГА Исус донео победу  „железничарима”

ЖФК Банат - Лехел 2:1 (1:0)

ЗРЕЊАНИН: Стадион: ЖФК Баната, гледалаца: 200. Судија: Д. Стојановић (Зрењанин). Стрелци: Лазар Ђукић у 35. и Златко Ђорић у 61. минуту за ЖФК Банат, Немања Илибашић у 50. минуту за Лехел. Жути картони: Змијанац и Д.Штрбац (са клупе за резервне играче) (ЖФК Банат), М. Гуран, Такач (Лехел). Црвени картони: Миле Петровић у 77. минуту и представник клуба Никола Контић и Владан Чуровић (после утакмице) (Лехел).

ЖФК БАНАТ: Баћан 7, Путић, Бојић 7, Јањанин 7, Радичевић 7, Попов 7 (Пјевчевић -), Томић 7, З. Ђорић 9 (Цвијетић -), Змијанац 7, Кондић 7 (Марјановић -), Л. Ђукић 8.

ЛЕХЕЛ: Јевремов 6,5, Аслани 6, М. Гуран 6 (Чупић 6,5), Пењин 7, Илибашић 8, Такач 7, Петровић 6,5, Фекете 7, Рајић 6, Говедар 6,5, Секулић 7 (Бука 6,5).

У на моменте нервозном мечу, „железничари“ су успели да освоје три бода и остану у врху табеле.

Први погодак дело је Лазара Ђукића, који је одиграо дупли пас са Ђорићем, изашао сам испред голмана и рутински га матирао. Мужљанци су изједначили након добре лопте у простор између успаваних штопера домаћих, коју је прихватио Илибашић и послао је у мрежу.

Победнички гол постигао је 49-огодишњи Златко Ђорић, познатији под надимком Исус, који се дриблингом ослободио чувара и погодио за коначан резултат.

Младост - Полет 0:0 (0:0)

БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ: Стадион: Младости, гледалаца: 200. Судија: С. Пауновић (Житиште). Жути картони: Б. Пивач (Младост), Фејеш, Кочиш, Нешић (Полет).

МЛАДОСТ: Т. Марић 7, Мијатовић 7, С. Топаловић 7, П. Топаловић 7, Костин 7, Б. Топаловић 8, М. Топаловић 7,5, Каурин 7, Нађ 7, Крстовић 7 (Гавранић 7), Краварушић 7 (Б. Пивач 7).

ПОЛЕТ: Савков 7, Петровић 7, Фејеш 7, Зорић 7, Инђић - (Лакић 7), Радловић 7 (Цвијан -), Драганов 7,5 (Буцало 7), Кочиш 7, Бабић 7,Ђукић 7, Нешић (Бербаков -).

Очекивало се да утакмица у Банатском Деспотовцу буде једна од интересантнијих у колу, судећи по табели, али до тога није дошло.

Гости из Накова су били ближи победи, имали су теренску иницијативу и већи посед лопте, али је фалила егзекуција у завршници напада. Домаћи су, с друге стране, чекали шансу из контре.

Пред крај утакмице Наковчани су након гужве у шеснаестерцу домаћих стигли до гола, али је славље прекинуто због офсајда. У финишу, домаћи су се ослободили притиска и ангажованије кренули ка голу Полета, али без резултата. Ипак, чини се да гости више да жале за целим пленом.

Војводина - Напредак (БТ) 0:0 (0:0)

БАШАИД: Стадион Војводине, гледалаца 150. Судија: Н. Милошевић (Зрењанин). Жути картони: Гаврић, Голић, Н. Бакић, Селаковић (Војводина), Б. Завишин, Јосимовић, Фучак и тренер Страхиња Васковић (Напредак).

ВОЈВОДИНА: Арсин 7, Гаврић 7, Попов 7, Пајташев 7, Голић 7, 5, Д. Бакић 7, Н. Бакић 7, Барбат 7, Докман 7, Моноштори 7, Селаковић 8.

НАПРЕДАК: Стојадинов 7, Б. Завишин 7, Марић 7,5 (Поповић -), Ранков 7 (Секереш 7), Јосимовић 7, Г. Грујић 7, Дрљача 7, Бербаков 7, Џин 7 (Станковић 7), Фучак 7, Јелача 7.





Резултати и Пласман Резултати Резултат Банат (Ч) – Нафтагас 0:5 ЖФК Банат – Лехел 2:1 Билећанин – МСК 2:1 Борац – 2. октобар 1:4 Војводина – Напредак 0:0 Јединство – Омладинац 2:6 Младост – Полет 0:0 Русанда – Делија 4:1 Пласман Поз Клуб Ут П Н И ГР Б 1 2. октобар 11 9 1 1 33:11 28 2 Омладинац 11 9 0 2 33:11 27 3 ЖФК Банат 11 8 2 1 25:14 26 4 МСК 11 8 0 3 47:13 24 5 Полет 11 6 3 2 23:12 21 6 Билећанин 11 7 0 4 22:17 21 7 Младост 11 5 5 1 25:14 20 8 Нафтагас 11 5 1 5 21:21 16 9 Војводина 11 4 2 5 23:18 14 10 Јединство 11 4 1 6 19:25 13 11 Борац 11 4 1 6 15:24 13 12 Напредак 11 3 1 7 20:27 10 13 Лехел 11 3 0 8 14:25 9 14 Русанда 11 3 0 8 18:30 9 15 Делија 11 1 1 9 19:35 4 16 Банат (Ч) 11 0 0 11 4:64 0

Јединство (НБ) - Омладинац (РТ) 2:6 (0:5)

НОВИ БЕЧЕЈ: Градски Стадион крај Тисе, гледалаца: 200. Судија: Р. Новаков (Томашевац). Стрелци: Никола Кеврешанов у 53. и Кристијан Хајду у 60. минуту за Јединство (НБ), Горан Радишић у 1, Иван Маркоски у 6, 18, Јован Козић у 11, 30. и Јован Кујунџић у 83. минуту за Омладинац.

ЈЕДИНСТВО: Весков 5, Драган Месарош 6, Димитријевић 6 (Месарошки 7,5), Ћурчић 6, С. Балог 6 (Станковић 6), К. Хајду 8, Дејан Месарош 6, Мартицки 6, Радовановић 5,5, С. Ковачев 6,5.

ОМЛАДИНАЦ: Матковић 8, Д.Ђукић 8 (Кујунџић 8), Арсић 7, Урош Новаковић 7 (Стевановић 7), Н. Бајат 8, Ј.Козић 9 (М. Шаренац 7, Г. Радишић 8 (Ћиривски 7), И. Маркоски 8, Дапчевић 7, 5, Вукајловић 7, Хованец 7.

Борац (А) - 2. октобар 1:4 (0:2)

АЛЕКСАНДРОВО: Стадион: Лукарело, гледалаца: 200. Судија: Илић (Зрењанин). Стрелци: Владимир Медић у 75. минуту за Борац (А), Синиша Симоновић у 11, 60. и Давид Кукољ у 29. и 73. минуту за 2. октобар. Жути картони: Маринац, Ж. Грујић, Медић (Борац А), Ановић, Кенђа, Бошков (2. октобар).

БОРАЦ: Пухар 6, 5, Кондић 6,5 (Владетић 6), Аћамовић 6,5, Стојичић 7, Зечевић 7, Маринац 6,5 (Рајић 5), Мартиновић 7, 5 (В. Медић 8), Гајинов 6, Ж. Грујић 6, Иванчевић 6, Левнајић 6,5.

2. ОКТОБАР: Радосављев 7, 5, Петров 7, Грубор 7 (Барта 7), Ановић 7, Кенђа 7 (Радојковић 7), А. Станић 8, Закић 7, Д. Кукољ 9, С. Симоновић 8 (М. Прапорски 7), Унгур 7 (Милосављев 7), Бошков 7 (Нађ 7).

Билећанин - МСК 2:1 (1:1)

СЕЧАЊ: Стадион: Билећанина, гледалаца: 200. Судија: Нунић (Кикинда). Стрелци: Борислав Вучковић у 20. и 78. минуту за Билећанин, Марко Вукоје у 37. минуту за МСК.

БИЛЕЋАНИН: Васић 8, Пијетловић 7, Вујовић 7, Пека 7, Н. Маговчевић 7, Рајков 7, 5, Чонтош 7, Грубачић 7, М. Маговчевић 7, Б. Вучковић 9, М. Милошевић 8.

МСК: А. Оморјан 6,5, Д. Исак 6, Цвејанов 5,5, Живанов 6,5, Гуљаш 6 (Халади -), Ступар 7 (Јаковљев 7), Тумо 7, Тот 6,5, Јакшић 6, М. Вукоје 8 (Абедин Зећири 7).

Банат - Нафтагас 0:5 (0:4)

ЧЕНТА: Стадион: Баната, гледалаца: 100. Судија: Печек (Кикинда). Стрелци: Немања Јакшић у 7, Марко Смиљанић у 29, Александар Тришић у 36, Лука Видић у 44. (аутогол) и Шани Шајн у 57. минуту за Нафтагас (Бока). Жути картони: Видић, Јовановић, Булић, Ковач (Банат Чента), Наранчић, А. Тришић (Нафтагас Бока). Црвени картон: Маријан Шабановић у 70. минуту (Банат Чента).

БАНАТ (ЧЕНТА): Бабин 5, Видић 5, Радојичић 5, Тројановић 5, М. Шабановић 5, Јовановић 5, Угреновић 5, Булић 5 (Ковач 5), Златковић 5, Бајкин 5, Елвин Шабановић 5.

НАФТАГАС: Н. Протић 8 (Д.Агбаба 7,5), Сенте 7, Наранчић 7, М. Петровић 7 (Ш. Шајн 8), Марко Перовић 7, Д. Гуран 7, Јакшић 7, Лукенић 7 (Томић 7), Томин 7, Марко Смиљанић 9, А. Тришић 8 (П. Зекић 7).

Русанда - Делија 4:1 (1:1)

МЕЛЕНЦИ: Стадион: Русанда, гледалаца: 200. Судија: Н. Радаковић (Банатско Карађорђево). Стрелци: Михајло Станишић у 30, Радован Шаргин у 53, Александар Оџин у 65. и Миљан Миливојев у 88. минуту за Русанду, Марко Ћорић у 41. минуту за Делију. Жути картони: Д. Ладичорбић, К. Јолић, Дарко Миладинов (Делија).

РУСАНДА: Милован Куручев 8, Вулетин 7, Шкондрић 7 (Шаргин 7), Л. Попов 7, Мишкељин 7 (Нешић -), Чешљаров 7, Станишић 8 (Рус -), Влачић 7 (Оџин 8), Јанковић 7, Ољача 7, М. Миливојев 9.

ДЕЛИЈА: Ковач 6, Д. Ладичорбић 6 (Н. Јолић 5), Марков 6, Н. Врачев 6,5, К.Јолић 6 (Леваи 5,5), Дејан Миладинов 7, М.Ћорић 8, Дарко Миладинов 7, С. Попов 6, Д. Перишић 6,5, И. Костић 6.

Припремио: П. Станић