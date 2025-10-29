Звезда стиже на „Карађорђе”
ЦРВЕНО-БЕЛИ ДЕРБИ У ЧЕТВРТАК У НОВОМ САДУ - Тањга: Војводина је велики клуб који против свакога иде на победу
Војводина у четвртак од 18 часова на стадиону “Карађорђе” дочекује Црвену звезду у одложеном сусрету 3. кола Моцарт бет Супер лиге Србије.
Дерби долази у тренутку када новосадски тим игра у одличној форми, са две убедљиве победе иза себе, па оптимизам у редовима “старе даме“ расте из дана у дан.
Млади фудбалер Воше Синиша Тањга истиче да екипа с великим самопоуздањем и вером у себе дочекује актуелног шампиона.
– Атмосфера у тиму је веома позитивна пред дерби са Црвеном звездом. Играмо на нашем стадиону и пред нашим верним навијачима, а очекивања су увек иста – да три бода остану у Новом Саду. Војводина је велики клуб који увек иде на победу без обзира ко нам је ривал. Надамо се тријумфу који ће нас приближити врху табеле и умесати у борбу за највиши пласман – рекао је Тањга.
Како додаје, кључ успеха види у заједништву, раду и енергији коју екипа показује последњих недеља.
– Оптимизам заснивамо на доброј форми и две последње убедљиве победе, на заједништву целог тима и великој подршци наших навијача. Сигуран сам да ће испунити стадион у већем броју од навијача нашег ривала и да ће нам, као и увек до сада, бити ветар у леђа – поручио је фудбалер Војводине.
Екипа подиже форму како одмиче сезона и крајњи циљ је јасан – Европа и борба за трофеј у Купу Србије.
– Амбиције по питању Европе никада не смеју да се доводе у питање, тамо је место Војводини сваке сезоне. Наравно, желимо и корак даље у Купу у односу на прошлу сезону. Идемо из утакмице у утакмицу и потпуно смо фокусирани на четвртак и дуел против Црвене звезде на нашем стадиону. Корак по корак, а уверен сам да стижемо до зацртаног циљa на крају трке – закључио је Тањга.