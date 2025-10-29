scattered clouds
БОГДАНОВИЋ СТАРТЕР, ДАО САМО ДВА ПОЕНА: Пораз Клиперса, Јовић бројао до 10 у тријумфу Мајамија

29.10.2025. 13:06
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Michael Laughlin

Кошаркаши Голден Стејта победили су на свом терену екипу Лос Анђелес Клиперса резултатом 98:79 у мечу НБА лиге.

Најефикаснији у победничком тиму био је Џими Батлер са 21 поеном, док је Стефен Кари додао 19.

У екипи из Лос Анђелеса најбољи је био Џејмс Харден са 20 поена, док је Кавај Ленард убацио 18. Капитен кошаркашке репрезентације Србије Богдан Богдановић био је стартер у тиму Клиперса, а на терену је провео нешто више од девет минута. Он је за то време забележио два поена и један скок.

Кошаркаши Филаделфије савладали су у гостима после продужетка екипу Вашингтона резултатом 139:134. У победничком тиму бриљирао је Тајрис Макси са 39 поена, 10 асистенција и три скока, док је Џоел Ембид додао 25 поена, седам ухваћених лопти и пет асистенција.

Код домаћих, најбољи је био Алекс Сар, који је забележио 31 поен, 11 скокова и пет асистенција. Српски кошаркаш Тристан Вукчевић није играо за екипу Вашингтона.

У осталим мечевима НБА лиге постигнути су следећи резултати: Мајами - Шарлот 144:117, Милвоки - Њујорк 121:111 и Оклахома - Сакраменто 107:101.

Кошаркаши Мајами победили су Шарлот резултатом 144:117, а српски кошаркаш Никола Јовић са постигнутих 10 поена допринео је победи свог тима.

Он је имао још шест скокова и две асистенције за 22 минута игре, колико је провео на терену.

Најефикаснији у тиму Мајамија био је Хаиме Хакез са 28 поена, Бем Адебајо је постигао 26, Ендрју Вигинс 21, а Пеле Ларсон 17 поена.

У екипи Шарлота најбољи су били Ламело Бол са 20 поена, Кон Кнупел са 19 и Колин Секстон са 18 поена. 

Мајами наредни меч игра у ноћи између среде и четвртка против Сан Антонија, а Шарлот се састаје се Орландом.

Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
