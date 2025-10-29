clear sky
Нови Сад
НОВИ ПАЗАР МИНИМАЛЦЕМ СЛАВИО У ЕЛЕМИРУ: Чврст отпор Суперлигашу

29.10.2025. 15:21 15:25
Пише:
Вук Гвозденовић
Куп Србије
Фото: Куп Србије

Славили су фудбалери Новог Пазара у Елемиру против Нафтагса са 1:0 и пласирали се у осмину финала Купа Србије, али далеко од тога да је победа била рутинска.

Елемирци су имали неколико „зрелих“ шанси и натерали су Суперлигаша да страхује до краја сусрета.

Нафтагас – Нови Пазар 0:1 (0:1)

ЕЛЕМИР: Стадион Нафтагаса, гледала: 800. Судија: Миленковић. Стрелац: Малекинушић у 21. минуту за Нови Пазар. Жути картони: Стефановић, Маркоски, Силађи, Трајковић, Бачвански, Дакић (Нафтагас), Бачкуља, Милетић, Станисављевић (Нови Пазар). Црвени акртон: Дакић у 93. минуту (Нафтагас).

НАФТАГАС: Галин, Јовановић, Степанов, Попов (Гајиловић), Самарџић, Бачвански, Дакић, Стефановић (Трајковић), Гороњић, Маркоски (Силађи), Ковачевић (Грбић).

НОВИ ПАЗАР: Прековић, Милетић, брунчевић, Сади (Алић), бачкуља, Тогбе (Сисе), Малекинушић, Давидовић, Сиех (Станисављевић), Бијеловић (Петковић), Манев (Маринковић).

Српска лига Војводина куп србије
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Фудбал
