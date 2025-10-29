clear sky
КРАЈ ЗА КЕЦМАНОВИЋА У ПАРИЗУ: Елиминисан у другом колу мастерса

29.10.2025. 15:23 15:25
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/Georgios Kefalas/Keystone via AP

Српски тенисер Миомир Кецмановић није успео да се пласира у осмину финала мастерса у Паризу.

Поражен је у другом колу од Аргентинца Франсиска Серундола 7:5, 1:6, 7:6 (7:4).

Меч је трајао два сата и 27 минута. Серундоло је 21. тенисер света, док се Кецмановић налази на 53. месту АТП листе. Ово је био трећи међусобни дуел српског и аргентинског тенисера, а трећи тријумф Серундола.

Аргентински тенисер ће у осмини финала играти против победника меча између Италијана Јаника Синера и Белгијанца Зизуа Бергса.

Мастерс у Паризу се игра за наградни фонд од 6.128.940 евра.

 

миомир кецмановић тенис
Спорт Тенис
