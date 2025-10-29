МОЖЕМО ДА СЕ НАДИГРАВАМО СА ЗВЕЗДОМ – Тањга и Мери најавили велики дерби: У овој форми и уз пун стадион....
Фудбалери Војводине угостиће Црвену звезду у четвртак од 18 часова у заосталој утакмици трећег кола Супер лиге Србије.
Шеф стручног штаба Новосађана Мирослав Тањга и нападач Џон Мери верују да „стара дама“ уз подршку са трибина може до позитивног резултата у дербију.
– Опште је познато да је утакмица са Црвеном звездом велики дерби, како за нас, тако и за њих. Овај меч долази у добром тренутку за нас, што не може да се каже за Звезду после две утакмице са Брагом и Радничким. Али, када се игра са Звездом, притисак увек постоји. Знамо против кога играмо и који су нам циљеви. У сваки меч, па тако и у овај, улазимо са жељом да победимо. Иза себе имамо две и више него добре утакмице, момци су подигли самопоуздање. Ако дамо све од себе, као што су радили у досадашњем делу сезоне, јер ја не могу да кажем да сам после иједне био разочаран. Ја сам апсолутно задовољан са свим што смо постигли, с обзиром на повреде, продаје играча и када подвучемо црту, могу да будем задовољан. Звезда је велики противник и знамо шта нам је чинити – рекао је Тањга.
Џон Мери је такође поручио да је екипа спремна да одигра још један добар меч.
– Спремни смо да идемо по нову победу, тренирали смо веома добро, припремили смо се као и за сваки меч. Име Црвене звезде носи посебну тежину, али не плашимо се ниједног ривала и желимо нова три бода – истакао је Џон Мери.
Он је одговорио и на питање о великој подршци коју има од стране навијача Војводине.
– Заиста се надам да ће се меч завршити у првом полувремену, а шеф ће одлучити да ли ћу почети или ћу ући са клупе. Надам се да ће навијачи скандирати свим играчима, јер вредно сви радимо и то нам је мотивација на терену. И да ће навијачи бити уз сваког играча јер свакоме од нас значи подршка. Знам да сам улазио са клупе и да сам тако променио меч, али сваком играчу је потребна једна подршка да би показао свој максимум – нагласио је Џон Мери.
Мирослав Тањга није желео много да открива тактички план, али је јасно да је анализа ривала одрађена као и против сваког до сада.
– Звезду смо анализирали као и сваког ривала. Тражимо слабе тачке ривала и тражимо начин игре на који морамо да се бранимо. С обзиром да је Звезда ривал, знамо да преко пута имамо најтежег и најквалитетнијиг ривала, али верујем да имамо и своје јаче стране. Поштујемо њихов квалитет, али даћемо све од себе да не разочарамо наше навијаче и овом приликом их позивам да дођу у што већем броју. Очекујем добру утакмицу, која је нама бонус, јер смо трећи на табели, али желимо више. Улазимо у меч неоптерећени, само желимо подршку наших навијача и сви скупа желимо ту победу. Знамо на који начин желимо да нападамо, на који морамо да се бранимо и видећемо како ће то изгледати у том односу снага. На крају меча ћемо анализирати да ли је наша тактика била добра. Звезда је увек најопаснија у овим тренуцима у којима се сада налази. Њихови су се редови збили више него икад. Све ми то знамо и тако се спремамо. Ми играмо добро и они имају разлога за размишљање – истакао је Тањга.
Он је открио и какво је стање у играчком кадру.
– Већ дуже нисмо комплетни, поред Ете, немамо и даље ни Уроша Николића ни Бутеана, као и Бутеана, који има четири жута картона. Лукас Барош се вратио после повреде и од јуче тренира. Али, имамо 25 играча који могу и морају да одговоре на све задатке. Нема алибија, идемо да одиграмо добру утакмицу. Надамо се коректном суђењу и да ће публика уживати – каже Тањга.
За крај, Тањга је подсетио да Војводина има другу најбољу одбрану у лиги.
– Ми смо друга или трећа најбоља одбрана у лиги и мислим да одбрана. Нормално да ће Звезда имати својих шанси, јер таква екипа може да направи прилике и једном Реал Мадриду. Ми у овом моменту боље играче немамо – закључио је Тањга.