СУБОТИЧАНИ У ОСМИНИ ФИНАЛА КУПА СРБИЈЕ: Кикс Радничког, Земунци избацили Крагујевчане
Фудбалери суботичког Спартака пласирали су се у осмину финала Купа Србије.
„Голубови“ су у гостима победили Мокру Гору резултатом 2:0.
На Градском стадиону у Рашкој није било голова у првом полувремену, а Спартак је до вођства дошао тек у 62. минуту преко Абдула. Мехмедовић је поставио коначан резултат у 90. минуту.
Суперлигаш Нови Пазар је био бољи 1:0 од Нафтагаса из Елемира, ТСЦ је кикснуо против Графичара и изгубио 0:2 у Београду.
Кикс је направио и крагујевачки Раднички, суперлигаш, који је изгубио од Земуна у гостима 2:1.
Резултати шеснаестине финала Купа Србије
Јавор Матис – Железничар Панчево 2:4
Мачва – Партизан 2:0
Борац 1926 – Чукарички
Будућност Добановци – ОФК Београд
Графичар – ТСЦ 2:0
Мокра Гора – Спартак Суботица 0:2
Нафтагас Елемир – Нови Пазар 0:1
Земун – Раднички 1923 2:1
Трајал Крушевац – Напредак
Радник – Имт
Четвртак
Дубочица – Младост
Вршац – Текстилац Оџаци
Слобода Ужице – Раднички Ниш
Вождовац – Јединство Уб
Утакмица између Словена из Руме и Црвене звезде биће одиграна у накнадном термину, 19. новембра.