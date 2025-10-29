clear sky
СУБОТИЧАНИ У ОСМИНИ ФИНАЛА КУПА СРБИЈЕ: Кикс Радничког, Земунци избацили Крагујевчане

29.10.2025. 15:03 15:05
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ФК Спартак/Горана П.

Фудбалери суботичког Спартака пласирали су се у осмину финала Купа Србије.

„Голубови“ су у гостима победили Мокру Гору резултатом 2:0. 

На Градском стадиону у Рашкој није било голова у првом полувремену, а Спартак је до вођства дошао тек у 62. минуту преко Абдула. Мехмедовић је поставио коначан резултат у 90. минуту. 

Суперлигаш Нови Пазар је био бољи 1:0 од Нафтагаса из Елемира, ТСЦ је кикснуо против Графичара и изгубио 0:2 у Београду. 

Кикс је направио и крагујевачки Раднички, суперлигаш, који је изгубио од Земуна у гостима 2:1. 

Резултати шеснаестине финала Купа Србије

Јавор Матис – Железничар Панчево 2:4 

Мачва – Партизан 2:0 

Борац 1926 – Чукарички

Будућност Добановци – ОФК Београд 

Графичар – ТСЦ 2:0

Мокра Гора – Спартак Суботица 0:2

Нафтагас Елемир – Нови Пазар 0:1 

Земун – Раднички 1923 2:1 

Трајал Крушевац – Напредак

Радник – Имт

Четвртак

Дубочица – Младост

Вршац – Текстилац Оџаци

Слобода Ужице – Раднички Ниш

Вождовац – Јединство Уб

Утакмица између Словена из Руме и Црвене звезде биће одиграна у накнадном термину, 19. новембра.

 

