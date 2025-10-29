scattered clouds
САДА И ЗВАНИЧНО: Ник Калатес појачао Партизан

29.10.2025. 13:13 13:15
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Досадашњи кошаркаш Монака Ник Калатес ново је појачање Партизана, саопштио је београдски клуб.

Калатес (36) је био члан Монака од 2024. године, а ове сезоне није одиграо ниједан меч у Евролиги. Грчки кошаркаш је пре Монака играо за Фенербахче, Барселону, Панатинаикос, Мемфис и Локомотиву Кубањ.

Калатес је 2011. са Панатинаикосом освојио Евролигу, док је 2013. са Локомотивом стигао до трофеја у Еврокупу.

 

ник калатес кк партизан
Спорт Кошарка
