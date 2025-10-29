САДА И ЗВАНИЧНО: Ник Калатес појачао Партизан
Досадашњи кошаркаш Монака Ник Калатес ново је појачање Партизана, саопштио је београдски клуб.
Калатес (36) је био члан Монака од 2024. године, а ове сезоне није одиграо ниједан меч у Евролиги. Грчки кошаркаш је пре Монака играо за Фенербахче, Барселону, Панатинаикос, Мемфис и Локомотиву Кубањ.
Doskorašnji igrač Monaka. Bivši košarkaš Panatanaikosa i Fenerbahčea, Nik Kalates, novo je pojačanje Partizana Mozzart Bet!
Welcome Nick!⚫️⚪️#KKPartizan pic.twitter.com/yx6JMsG2vT
— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 29, 2025
Калатес је 2011. са Панатинаикосом освојио Евролигу, док је 2013. са Локомотивом стигао до трофеја у Еврокупу.
Nick Calathes & Zeljko Obradovic
Old chemistry, new chapter🤝#EveryGameMatters pic.twitter.com/IVo38EQYtL
— EuroLeague (@EuroLeague) October 29, 2025