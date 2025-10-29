ЏОРДАНУ СЕ НЕ СВИЂА ОВАЈ ТРЕНД: То ти је посао, ја никада нисам пропуштао мечеве
Некадашњи амерички кошаркаш Мајкл Џордан изјавио је да никада у играчкој каријери није пропуштао мечеве у регуларном делу сезоне у НБА лиги, јер је, како тврди, желео да импресионира навијаче.
Џордан је навео да му се не свиђа тренд одмарања здравих играча током регуларног дела сезоне у НБА лиги.
– Тај концепт не би требало да постоји. Никада нисам желео да пропустим утакмицу, јер је то била моја прилика да се докажем. Навијачи би долазили да ме гледају и трудио сам се да импресионирам пре свега оне на врху дворане, који су радили напорно како би платили карту – рекао је Џордан у интервјуу за Ен-Би-Си.
Џордан је током каријере шест пута одиграо све 82 утакмице у регуларном делу сезоне у НБА лиги. Он је само четири пута у каријери одиграо мање од 80 мечева у регуларном делу сезоне.
– Имате дужност да вас навијачи виде. Дакле, ако момци долазе да ме гледају како играм, не желим да пропустим ту прилику. Ако то физички не могу да урадим, онда не могу. Али ако то физички могу да урадим, а не желим, онда је то сасвим друга перспектива – додао је некадашњи амерички кошаркаш.
Џордан (62) је у каријери освојио шест шампионских трофеја у НБА лиги са екипом Чикага.
– Играш кошарку два и по до три сата дневно. То је твој посао. За то си плаћен као НБА играч. Шта радиш током преосталих 21 сат? Сматрам да би тада требало да се спремаш за наредни радни дан, за следећи изазов – навео је Џордан.
Он је осврнуо на пету утакмицу финала плеј-офа НБА лиге против Јуте 1997. године, када је играо болестан. Чикаго је тада победио 90:88, а Џордан је постигао 38 поена.
– Нашао сам начин да заиграм, иако сам био само мамац. Међутим, једном када се нађете на терену и покушате да се мотивишете, све је могуће. Никада не знате шта може да се деси – истакао је Џордан.