БЛИЦКРИГ СИНЕРА: Доминирао против Зверева, изгубио само гем за финале Париза

01.11.2025. 18:38
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Christophe Ena

Италијански тенисер Јаник Синер пласирао се у финале мастерса у Паризу.

У полуфиналу је победио Немца Александера Зверева резултатом 2:0 (6:0, 6:1) за само 62 минута.

Синер је доминирао тереном од првог до последњег поена и тако неочекивано лако стигао до победе и финала.

Италијан ће у недељу у финалу играти против Феликса Оже-Алијасима који је у првом полуфиналу победио Александера Бублика резултатом 2:0.

