БЛИЦКРИГ СИНЕРА: Доминирао против Зверева, изгубио само гем за финале Париза
01.11.2025. 18:38 18:40
Италијански тенисер Јаник Синер пласирао се у финале мастерса у Паризу.
У полуфиналу је победио Немца Александера Зверева резултатом 2:0 (6:0, 6:1) за само 62 минута.
Синер је доминирао тереном од првог до последњег поена и тако неочекивано лако стигао до победе и финала.
Италијан ће у недељу у финалу играти против Феликса Оже-Алијасима који је у првом полуфиналу победио Александера Бублика резултатом 2:0.