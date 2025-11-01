scattered clouds
СУБОТИЧАНИ ИЗБОРИЛИ РЕМИ: Спартак одолео Јавору у Ивањици пред дуел са шампионом

01.11.2025. 18:01 18:05
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Спартак/Горана П.

Фудбалери суботичког Спартака одиграли су 1:1 на гостовању Јавору у Ивањици у 14. колу Суперлиге Србије.

„Голубови“ су успели да дођу до бода голом Трајковића у 78. минуту. Пре тога су у 53. минуту примили гол, а стрелац је био Дукур. 

Екипа тренера Ђорђа Туторића је и даље у доњем делу табеле, на 14. месту. Има само три победе, ово јој је четврти реми, уз седам пораза. 

У следећем колу Спартак у Суботици дочекује актуелног шампиона Црвену звезду. 

фк спартак суботица суперлига фудбал
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
