ТЕКВОНДИСТИ ЗРЕЊАНИНА БЛИСТАЛИ У СЛОВЕНИЈИ Са међународног турнира донели шест златних медаља

01.11.2025. 16:58 17:00
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
tekvondo klub zrenjanin
Фото: Приватна архива

Теквондо клуб Зрењанин је протеклог викенда учествовао на међународном турниру Тан Опен 2025, који је одржан у Словенским Коњицама у Словенији.

На турниру је учествовало више од 400 такмичара из шест земаља.

Теквондо клуб Зрењанин су представљала четири перспективна такмичара која су освојила шест златних медаља у формама индивидуално и у пару.

Појединачно, златне медаље су освојили сениорка Милана Аћин, сениори Данило Сомборски и Радован Мијановић, као и кадет Лазар Ненадић, док су се у пару златом окитили сениори Сомборски - Аћин.

Самим тим, ТК Зрењанин се екипно пласирао на прво место у А класи.

теквондо турнир словенија
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
