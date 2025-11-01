ТЕКВОНДИСТИ ЗРЕЊАНИНА БЛИСТАЛИ У СЛОВЕНИЈИ Са међународног турнира донели шест златних медаља
01.11.2025. 16:58 17:00
Коментари (0)
Теквондо клуб Зрењанин је протеклог викенда учествовао на међународном турниру Тан Опен 2025, који је одржан у Словенским Коњицама у Словенији.
На турниру је учествовало више од 400 такмичара из шест земаља.
Теквондо клуб Зрењанин су представљала четири перспективна такмичара која су освојила шест златних медаља у формама индивидуално и у пару.
Појединачно, златне медаље су освојили сениорка Милана Аћин, сениори Данило Сомборски и Радован Мијановић, као и кадет Лазар Ненадић, док су се у пару златом окитили сениори Сомборски - Аћин.
Самим тим, ТК Зрењанин се екипно пласирао на прво место у А класи.