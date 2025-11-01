broken clouds
РУКОМЕТАШИЦЕ ВОЈВОДИНЕ ГОСТУЈУ ЗАЈЕЧАРУ У СЕДМОМ КОЛУ Б СУПЕРЛИГЕ: Место на табели не значи опуштање

01.11.2025. 14:59 15:09
Пише:
Вук Гвозденовић
Новосадске рукометашице у последња два кола Б Суперлиге уписале су убедљиве победе, и судећи по форми, очекује их још једна успешна недеља.

Изабранице Андријане Будимир у недељу гостују последњепласираном Зајечару, од 18 часова. Голманка Воше, Невена Радојчић, јасно је истакла да екипа увек игра максимално ангажовано, без обзира на форму ривала или позицију на табели.

– Показале смо да смо зреле за елиту и желимо да то доказујемо из кола у коло. Храбро грабимо напред и трудимо се да савладамо сваког противника. Гостујемо Зајечару, који је на зачељу табеле, али то не сме да буде изговор за опуштање. Гостовања су увек незгодна и само са правим односом према утакмици можемо да освојимо бодове – јасна је Радојчићева.

жрк војводина РСС
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Рукомет
