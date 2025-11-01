clear sky
22°C
01.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОГЛАСИО СЕ ВОДОВОД! ЕВО ЗАШТО ЈЕ ДОШЛО ДО НЕСТАНКА ВОДЕ "Надамо се да ће проблем бити брзо решен"

01.11.2025. 10:06 10:13
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник ж
Коментари (1)
вода
Фото: Илустрација/ Canva

Јутрос је дошло до нестанка воде на Детелинари, Лиманима, у центру, а понегде је и притисак ослабљен.

Због ове ситуације огласило се предузеће „Водовод и канализација“.

-Због нестанка струје на фабрици воде, дошло је и до прекида у испоруци воде. Екипе из ЕПС-а су на терену и раде на отклањању квара. Надамо се да ће проблем бити брзо решен- написали су на свом Фејсбуку.

 

водовод и канализација
Извор:
Дневник ж
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
1
Сачувај