ОГЛАСИО СЕ ВОДОВОД! ЕВО ЗАШТО ЈЕ ДОШЛО ДО НЕСТАНКА ВОДЕ "Надамо се да ће проблем бити брзо решен"
01.11.2025. 10:06 10:13
Јутрос је дошло до нестанка воде на Детелинари, Лиманима, у центру, а понегде је и притисак ослабљен.
Због ове ситуације огласило се предузеће „Водовод и канализација“.
-Због нестанка струје на фабрици воде, дошло је и до прекида у испоруци воде. Екипе из ЕПС-а су на терену и раде на отклањању квара. Надамо се да ће проблем бити брзо решен- написали су на свом Фејсбуку.