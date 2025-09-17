(МАПА) ИЗМЕНА ТРАСЕ ГРАДСКОГ АУТОБУСА Због радова, Линија 6 привремено мења линију кретања
Јавно градско саобраћајно предузеће Нови Сад издало је саопштење о привременој измени трасе за аутобусе на линији број 6.
У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве о затварању Улице Фејеш Кларе због радова на изградњи канализационог и водоводног прикључка, 18. и 19.09. 2025. године привремено ће бити измењена траса кретања линије број 6.
Смер са Подбаре
Из Вршачке улице аутобуси ће скретати десно на Булевар патријарха Павла, затим лево у Улицу Сентелеки Корнела, десно у Улицу Ћирила и Методија и даље ће настављати редовном трасом.
Смер са Адица
Са редовне трасе Улицом Ћирила и Методија аутобуси ће скретати лево у Улицу Сентелеки Корнела, десно на Булевар патријарха Павла, лево у Вршачку улицу и даље ће настављати редовном трасом.
На измењеном делу трасе користиће се постојећа стајалишта других линија на Булевару патријарха Павла, као и привремена стајалишта:
- смер са Подбаре: привремено стајалиште у Улици Ћирила и Методија (испред кућног броја 150А)
- смер са Адица: привремено стајалиште у Улици Сентелеки Корнела (испред кућног броја 9А).