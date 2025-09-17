overcast clouds
(МАПА) ИЗМЕНА ТРАСЕ ГРАДСКОГ АУТОБУСА Због радова, Линија 6 привремено мења линију кретања

17.09.2025. 13:05 13:21
Фото: Дневник/ Слободан Шушњевић

Јавно градско саобраћајно предузеће Нови Сад издало је саопштење о привременој измени трасе за аутобусе на линији број 6.

У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве о затварању Улице Фејеш Кларе због радова на изградњи канализационог и водоводног прикључка, 18. и 19.09. 2025. године привремено ће бити измењена траса кретања линије број 6.

Смер са Подбаре

Из Вршачке улице аутобуси ће скретати десно на Булевар патријарха Павла, затим лево у Улицу Сентелеки Корнела, десно у Улицу Ћирила и Методија и даље ће настављати редовном трасом. 

ЈГСП "Нови Сад"
Фото: ЈГСП "Нови Сад"

Смер са Адица

Са редовне трасе Улицом Ћирила и Методија аутобуси ће скретати лево у Улицу Сентелеки Корнела, десно на Булевар патријарха Павла, лево у Вршачку улицу и даље ће настављати редовном трасом.

На измењеном делу трасе  користиће се постојећа стајалишта других линија на Булевару патријарха Павла,  као и привремена стајалишта:

-  смер  са Подбаре:  привремено стајалиште у Улици Ћирила и Методија (испред кућног броја 150А)

-  смер са Адица: привремено стајалиште у Улици Сентелеки Корнела (испред кућног броја 9А).

ЈГСП „Нови Сад“ измена трасе измена трасе аутобуских линија
Нови Сад
