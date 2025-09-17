ГРАД ПОСТАО ВЛАСНИК ДЕЛА ПИНОВЕ ВИЛЕ Зрењанин има велике планове за архитектонску лепотицу
Град Зрењанин је постао власник приземља Пинове виле, саопштено је данас из локалне самоуправе.
Градоначелник Зрењанина Симо Салапура је, с тим у вези, са представницима Републичке дирекције за имовину потписао уговор о преносу власништва без накнаде.
Како наводе у локалној самоуправи, тиме су се стекли услови да Град Зрењанин реши имовинско-правне односе са сувласницима првог спрата, којима је тај део објекта враћен у поступку реституције.
“Град Зрењанин ће санирати, реконструисати и ревитализовати објекат, а у њему ће бити седиште Центра за савремену уметност и нове медије”, додаје се у саопштењу.
Поступак решавања имовинско-правних односа на овом објекту траје дуги низ година, а одлука која је претходила потписивању уговора донета је на јунској седници Скупштине града када је прихваћено решење по коме се може започети поступак прибављања непокретности директном погодбом без накнаде.
Пинова вила је саграђена 1894. а Паја Пин, по коме је добила име, њен је шести власник од 1928. године и користио ју је до почетка Другог светског рата. Након ослобођења, објекат је национализован, једно време је био напуштен, док није уступљен Плућној болници, која је ту радила до почетка деведесетих. Од тада је зграда празна и препуштена зубу времена.
Пинова вила је категоризована као споменик културе. Завод за заштиту споменика културе из Зрењанина је у више наврата конкурисао код Министарства културе за средства за санацију, али су нерешени имовинско-правни односи увек били препрека за добијање новца.