ПОЧИЊЕ ШКОЛА КЛИЗАЊА НА СПЕНСУ Осам наставних часова за децу од 4 до 12 година
17.09.2025. 13:37 13:50
На СПЕНС-у почиње упис у септембарски циклус Школе клизања и уметничког клизања.
У питању је осам наставних часова који ће се одржавати уторком, четвртком и суботом, број полазника је ограничен.
Термини:
Уторак и четвртак: 8,15 - 9,15 / 17.00- 18,00
субота: 8,45 - 9,40
Цена курса је 4.500 динара, а траје од 23. септембра до 9. октобра. Курс могу да упишу деца од 4 до 12 година.
Уплата се врши код тренера у термину курса у холу Ледене дворане.