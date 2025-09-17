”ИМАЛИ СМО ТЕЖАК ПОРАЗ У ОСМИНИ ФИНАЛА, КОЈИ НИСМО ОЧЕКИВАЛИ” Добрић: Највећа част што сам капитен Звезде
БЕОГРАД: Кошаркаш Црвене звезде Огњен Добрић изјавио је данас да је за њега највећа част то што је постао капитен "црвено-белих" и додао да су амбиције клуба у предстојећој сезони освајање домаћих трофеја и искорак у Евролиги.
"У договору са тренером, имао сам пар слободних дана после Европског првенства, одморио сам се и спреман сам за нову сезону. Кошарка је нама свима у крви. Мени никад није доста кошарке. Прикључио сам се тиму пре два дана, креће уигравање, недостаје нам само Џоел Боломбој. Екипа је спремна и без њега, задовољни смо како је одрађен овај део, оно што сам видео да је позитивна атмосфера и добро се ради. Надам се да ћемо тако наставити и ући у сезону како треба", рекао је Добрић новинарима на Медија дану.
Он је навео да је за њега највећа част што је постао капитен Црвене звезде.
"Драго ми је да сам напокон добио ту одговорност и захвалан сам за то, у Звезди сам дуго. Моја породица навија за Звезду, они су ме гурали на овај пут. Захвалан сам и драго ми је после трибина, терена да дођем и до капитанске траке. То је велика част, кад погледам ко је све носио ту траку и колико трофејних играча је носило ту траку. Надам се да ћу кренути њиховим стопама и да ћу подићи много трофеја са Звездом", изјавио је капитен Црвене звезде.
Добрић је истакао је да је Звездина амбиција да освоји трофеје у свим домаћим такмичењима и да направи искорак у Евролиги.
"Екипа је направљена од јако квалитетних индивидуалаца, треба то све уклопити, много је нових играча. Ту су са разлогом, сигурно су људи који су правили екипу доводили те играче са разлогом и имају неку идеју како ће их искористити. Сигурно је то направљено у најбољем могућем смислу и жељи за најбоље резултате. Надам се да ће се то уклопити како су они замислили и да ће ова екипа имати добре резултате до краја сезоне", поручио је Добрић.
Капитен Црвене звезде је нагласио да резултати неће изостати уколико се цела екипа буде борила и давала 100 одсто на терену.
"Мислим да је то кључ успеха, јер шут може да иде и не, то је реална ствар. Можемо да изгубимо утакмице, нећемо све победити, али ако тако играмо сваку утакмицу, мислим да можемо далеко да догурамо. Имамо јако квалитетну екипу и не мислим да један играч може да буде носилац. Има играча који могу да ускоче у сваком тренутку, у било којој утакмици. Мислим да ће тако и бити, да ова екипа не зависи од појединца, него од тимске игре. За мене као капитена јесте мало већа одговорност, али не бежим од тога", рекао је Добрић.
Он је навео да је свима у репрезентацији Србије тешко пао пораз од Финске у осмини финала Европског првенства.
"Лето какво нисмо очекивали, али опет шта је ту је, шта да се ради. Имали смо тежак пораз у осмини финала, који нисмо очекивали. Сви су видели да репрезентација осваја медаљу, али, нажалост, није се то десило. То је једноставно готово и морамо да размишљамо о новим обавезама", изјавио је Добрић.
Звезда нову сезону почиње 30. септембра када ће дочекати Олимпију из Милана у првом колу Евролиге.