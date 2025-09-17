СРЕМСКА ЛИГА Румљани се придружили врху

Полет - 1. мај 1:2 (1:2)

НОВИ КАРЛОВЦИ: Стадион: ФК Полет, гледалаца: 150, судија: Аврамовић (Ириг), стрелци: Тодоровић у 89. минуту (Полет), Достанић у 66. и Вукелић у 85. минуту (1. мај), Жути картони: Лужајић, Штековић, Ћурко (1. мај).

ПОЛЕТ: Лалић, Алемпић, Заов, Бубало, Николаш, Тодоровић, Бурка, Ракар (Марковић), Рагастовац (Чортановачки), Буквић, Котуљач.

1. МАЈ: Косановић, Витас, Лужајић, Свирачевић (Вукелић), Ераковић, Ћурчин (Штековић), Достанић, Ћурко, Трумић, Вуковић, Алексић (Маројевић).

Полет је имао иницијативу у првом делу утакмице, али мреже су мировале. У 26. минуту Буквић је био у одличној прилици, прошао је по десној страни и изашао сам испред голмана али је био непрецизан. У 36. минуту Алемпић је промашио цео гол након што је изведен прекид, а он је на другој стативи лоше захватио лопту.

У другом делу поново је Полет напао, неколико добрих прилика имали су Новокарловчани, али је одбрана 1. маја издржала налете. У 66. минуту стигла је казна. Јован Достанић је извео прекид са десне стране, оштру лопту је упутио ка голу, играч Полета је мало закачио и она је завршила под пречком гола Полета. Поново су уследили напади домаћих, али нису успевали да затресу мрежу. У 85. минуту нови шок за Полет. Одличан продор Ћурка, био је несебичан, проиграо је Димитрија Вукелића који је изашао сам испред голмана и преварио га. У 89. минуту после корнера са десне стране лопта је погодила у руку играча 1. маја и судија је досудио једанаестерац. Голман Косановић је одбранио шут са пенала Немање Тодоровића, али он je након одбитка погодио гол.

Борац - ЧСК 3:1 (0:1)

МАРТИНЦИ: Стадион Борца, гледалаца: око 120, судија: Петровић (Шид), стрелци: Халиловић 55 (пенал), Ристић у 67. и Стевановић у 86. минуту (Борац), Лукић у 15. минуту (ЧСК). Жути картони: Ристић, Делић, Макивић (Борац), Суботин, Терзић, Симић, Пејић (ЧСК). Црвени картон: Глишић (ЧСК).

БОРАЦ: Коплић, Симић, Мишчевић, Лазић, Чоњагић, Макивић (Стевић), Малешевић (Халиловић), Недимовић (Стевановић), Делић, Станивуковић, Ристић (Миглинци).

ЧСК: Багаш, Д. Суботин, Лукић (Пејић), Драгојловић, Гаџић, Глишић, Мирковић (Васојевић), Миленковић, Стајић (Терзић), Паунић, Симић.

Мартинчани су забележили победу пред својим навијачима, али није било лако. Гости су први део утакмице решили у своју корист а стрелац је био Лукић. Борац је начинио преокрет у другом полувремену. У 55. минуту Ален Халиловић је погодио са пенала. Играло се веома жустро, нису се предавали гости, али су поклекли у 67. минуту када је гол постигао Радослав Ристић. Играч ЧСК-а Младен Глишић добио је црвени картон у 72. минуту и гости су наставили меч са играчем мање. У 86. минуту Мирко Стевановић је поставио коначан резултат.

Подриње - Љуково 3:1 (2:1)

МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА: Стадион ФК Подриња, гледалаца: око 100, судија: Пантовић (Рума), стрелци: Петровић у 9. и 31, Угљешић у 79. минуту (Подриње), Ђилас у 36. минуту (Љуково). Жути картони: Ивановић (Подриње), Чича, Ђилас (Љуково).

ПОДРИЊЕ: Мрдак, Печеница, Павловић (Калаузовић), Јаковљевић, М. Јанковић, Новаковић (Милошевић), Радуловић (Ивановић), Драгановић, Мартиновић, Угљешић (Самарџић), Петровић (Јанковић).

ЉУКОВО: Чарапић, Ђилас, Чича, Грујин, Дубајић, Жижић (Радић), Плећаш, Стефановић, Хемун (Блануша), Драгосављевић (Крбавац), Бртка.

Подриње је овом победом изашло на врх табеле. Три гола виђена су у првом полувремену, а Марко Петровић је постигао два, у 9. и 37. минуту. Смањили су Љуковчани преко Владимира Ђиласа , али нису успели и да изједначе. Трећи гол за Митровчане постигао је Бранислав Угљешић.

Припремио: М. К.

Резултати : Хајдук (В) - Напредак 0:4, Борац - ЧСК 3:1, Сремац - Хајдук (Ш) 3:2, Јединство - Будућност 4:0, Подриње - Љуково 3:1, Полет - 1.мај 1:2, Слога - Зека Буљубаша 1:2, Партизан - Камени 1:0.