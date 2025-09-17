МФЛ КИКИНДА-ЖИТИШТЕ Убедљиви домаћини у Војводи Степи

Црвена звезда - Борац 4:1 (3:1)



ВОЈВОДА СТЕПА: Игралиште: Ц. звезде , гледалаца: 100. Судија: Н. Кнежевић (Банатско Карађорђево). Стрелци:Савин у 18, Рудан у 39, Кесер у 45+1. и З. Ђурић у 89. минуту за Ц. звезду, а Борис Хорват у 21. минуту за Борац (И ). Жути картони: Савин , Латковић , У . Ђурић и представник клуба Драган Поповић (Ц. звезда), А. Карачоњи, Л. Елезовић (Борац). Црвени картон: Ж. Ћирић (са клупе) у 46. минуту (Борац).

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Радовић 8 , Станков 7 , Рудан 8 (Д. Вујовић 7), Марко Ћаћић 7 (Б. Дамјановић - ), А. Ђурић 7 (Мирко Ћаћић 7),Савин 8, Латковић 7, У. Ђурић 7, Костић 7 ( Брајић 7), М. Кесер 9 (З. Ђурић 8), З. Кубуровић 8.

БОРАЦ: А. Карачоњи 5,5, Б. Грујић 6, М. Вукобрат 6,5, Миркоњ 6 (Д. Аћимов 6), Колдан 6,5 (М. Челекетић - ), Кебић 6 , М. Свирчев 6 (Елезовић 6), Спахић 6,5, Матијевић 6, Б. Шугић 6,5 (Д. Шугић 6), Б. Хорват 7,5 (Н. Ћирић - ).

Будућност - 1. октобар 5:4 (2:2)

БАНАТСКИ ДВОР: Стадион: "Мирко Вучуревић", гледалаца: 150. Судија: Ивана Живковић (Кикинда). Стрелци:Б. Тривуновић у 11, 41, Д. Савић у 67, 73. и Саша Ђурић у 90+4. минуту (из пенала) за Будућност, Мирко Тривуновић у 2, Радиновић у 33. и Дејан Тривуновић у 52. и 65. минуту за 1. октобар. Жути картони: П . Кнежевић, Д. Њергеш и тренер Дарко Ђурин (Будућност), Д . Марковић (1. октобар).

БУДУЋНОСТ: П . Милеуснић 7,5, Прошић 7, С. Ђурић 9, Д. Самарџија 7, Д. Савић 8, Константинов 7 (П. Кнежевић 7), Божић 7 (Д. Њергеш 7), Љ. Сивчевић 7 (Ердеи 7), Палинкаш 7 (Томаш 7), Саша Тривуновић 7 (Силађи 7), Б. Тривуновић 8.

1. ОКТОБАР: Драган Лисица 7, Димитрије Лисица 7, Радиновић 8, Д. Марковић 7,5, Балаж 7 (М. Шурањи - ), Далибор Вираг 7 (Симић 7), Димић 7, Д. Тривуновић 8 (Паунеску 7), М. Тривуновић 8, Николин 7 (Пандуров - ),И. Живанов 7 (Ратковић 7).

Пролетер - Подгрмеч 1:4 (0:1)

МЕЂА: Игралиште: Пролетера, гледалаца: 100. Судија: Ј. Ступар (Нови Козарци). Стрелци: Г. Живков у 58. и Слободан Живков у 74. минуту (аутогол) за Пролетер, Д. Станојевић у 22, К. Терзић у 75. и А. Станић у 83. минуту за Подгрмеч. Жути картони: О. Становић, Е. Ормош (Пролетер). Црвени картон: Милош Становић у 13. минуту (Пролетер).

ПРОЛЕТЕР: С. Максимчев 6,5, С. Гргур 6 ( Танасић 5,5), Станковић 6, О. Становић 6 (Карагић 5), Ормош 6, Климовић 6, А. Живков 6, Г. Живков 7,5, М. Становић 5, С. Глишин 5, Ж. Тот 5,5 (З. Сарваш 6).

ПОДГРМЕЧ: С. Марковић 8, Мирчић 7, А. Станић 9, Родић 8, Д. Станојевић 8, Манојловић 7 (Г. Колунџија - ), М. Балабан 7,5 (Стојин 7), Ристић 7 (Д. Ђурић - ), М. Миљуш 7, Тополић 8, М. Милић 7 (К. Терзић 8).

Бега - Војводина (НМ) 0:0

НОВИ ИТЕБЕЈ: Игралиште: Беге, гледалаца: 150. Судија: Ивана Тубић (Кумане). Жути картони: А. Патаи, М. Матић, Д. Вираг (Бега) , Б. Терзин (Војводина).

БЕГА: Арон Лудањи 8, Сабо 7 , Марк Патаи 7, Е . Цирок 7, И. Чилег 6,5 , А.Патаи 7, М. Матић 8, Цирок 7 (Бобан 6,5), Уташи 7 (Митровић 7), Шарановић 7 (Русимовић 7), Д. Вираг 8.

ВОЈВОДИНА (НМ): Батанчев 7 , Вијатов 7 ( Радојчин 7), С. Роцков 7, И. Арсенов 7,5, Р. Стојанов 7 (Ф. Ач), С. Савић 8, Терзин 7 , Д. Салиховић 7, В. Арсенов 7, Чубрило 8, Адамов 7.

Припремио: П. Станић

