scattered clouds
19°C
17.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1764
usd
98.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОДБОЈКАШИ СРБИЈЕ У ЧЕТВРТАК РАНО УЈУТРУ ПРОТИВ БРАЗИЛА на Светском првенству на Филипинима

17.09.2025. 19:26 19:32
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
srbija
Фото: en.volleyballworld.com

Мушка сениорска одбојкашка репрезентација Србије играће у 3. колу Х групе на Светском првенству на Филипинима против Бразила у четвртак (18. септембар) од 4.00 часа ујутру по нашем времену.

Данас (среда) су одигране све утакмице 3. кола у Б, Д, Е и Г групама и до сада је познато осам екипа које су избориле пласман у осмину финала. То су Пољска и Холандија из Б групе, САД и Португалија из Д групе, Бугарска и Словенија из Е групе и Турска и Канада из Г групе.

Пласман у осмину финала избориће две репрезентације, а селекције из Х групе играће против две најбоље репрезентације из А групе у којој играју Филипини, Иран, Египат и Тунис.

светско првенство одбојкаши србије
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Одбојка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ЗА ОДБОЈКАШЕ: Грбићева Пољска максимална у групи, у осмини финала са Канадом
poljska

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ЗА ОДБОЈКАШЕ: Грбићева Пољска максимална у групи, у осмини финала са Канадом

17.09.2025. 15:10 19:22
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОВАКВУ СРБИЈУ СВИ ЖЕЛЕ – Крецу: Поштовање се заслужује на терену; Стефановић: Још увек смо у животу
спорт

ОВАКВУ СРБИЈУ СВИ ЖЕЛЕ – Крецу: Поштовање се заслужује на терену; Стефановић: Још увек смо у животу

16.09.2025. 17:52 17:55
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВАЖНА ПОБЕДА ОДБОЈКАША СРБИЈЕ: „Орлови“ у игри за осмину финала СП, Кинези пали у три сета
спорт

ВАЖНА ПОБЕДА ОДБОЈКАША СРБИЈЕ: „Орлови“ у игри за осмину финала СП, Кинези пали у три сета

16.09.2025. 16:33 16:57
Волим
0
Коментар
0
Сачувај