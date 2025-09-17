ОДБОЈКАШИ СРБИЈЕ У ЧЕТВРТАК РАНО УЈУТРУ ПРОТИВ БРАЗИЛА на Светском првенству на Филипинима
17.09.2025. 19:26 19:32
Коментари (0)
Мушка сениорска одбојкашка репрезентација Србије играће у 3. колу Х групе на Светском првенству на Филипинима против Бразила у четвртак (18. септембар) од 4.00 часа ујутру по нашем времену.
Данас (среда) су одигране све утакмице 3. кола у Б, Д, Е и Г групама и до сада је познато осам екипа које су избориле пласман у осмину финала. То су Пољска и Холандија из Б групе, САД и Португалија из Д групе, Бугарска и Словенија из Е групе и Турска и Канада из Г групе.
Пласман у осмину финала избориће две репрезентације, а селекције из Х групе играће против две најбоље репрезентације из А групе у којој играју Филипини, Иран, Египат и Тунис.