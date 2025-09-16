ВАЖНА ПОБЕДА ОДБОЈКАША СРБИЈЕ: „Орлови“ у игри за осмину финала СП, Кинези пали у три сета
Одбојкаши Србије победили су Кину 3:0 на Светском првенству на Филипинима.
„Орлови“ су уписали први тријумф, након убедљивог пораза од Чешке у првом колу групе Х и задржали су шансе за пласман у осмину финала.
Србија је одиграла бољи меч него на почетку шампионата и диктирала је ритам у прва два сета, док је јачи отпор Кина пружила само у трећој деоници. „Орлови“ су тада испустили три меч лопте, а Кина једну сет лопту, па је на крају маратонски сет ипак припао нашој селекцији.
Србија у четвртак у 4 часа ујутру игра последњи дуел у групи против Бразила.
Бразил је у овој групи забележио две победе, Чешка је као и Србија на скору 1-1 и утакмице последњег, трећег кола одлучиће још једног путника у осмину финала.
Србија – Кина 3:0 (25:18, 25:19, 29:27)
ПАСАЈ СИТИ: Дворана „СМ Азијски мол“, гледалаца: 1000, судије: Сарикаја (Турска), Чои (Ј. Кореја).
СРБИЈА: Кујунџић 4, Перић 11, Лубурић 17, Николић, Негић (либеро), В. Машуловић, Ивовић (либеро), Јововић 2, Гајовић 1, Н. Машуловић, Стефановић 8, Тодоровић, Брборић, Недељковић 11.
КИНА: Ванг 16, Пенг 9, Ђијанг 9, Лиу 3, Ј. Ли 4, Вен 1, Жи, Ванг, Л. Ли, Т. Ју 2, Ц. Ју, Ку (либеро), Т. Ли (либеро).