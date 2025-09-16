scattered clouds
22°C
16.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1748
usd
99.4862
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВАЖНА ПОБЕДА ОДБОЈКАША СРБИЈЕ: „Орлови“ у игри за осмину финала СП, Кинези пали у три сета

16.09.2025. 16:33 16:57
Пише:
Кристина Бугарски
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: ФИВБ

Одбојкаши Србије победили су Кину 3:0 на Светском првенству на Филипинима.

„Орлови“ су уписали први тријумф, након убедљивог пораза од Чешке у првом колу групе Х и задржали су шансе за пласман у осмину финала. 

Србија је одиграла бољи меч него на почетку шампионата и диктирала је ритам у прва два сета, док је јачи отпор Кина пружила само у трећој деоници. „Орлови“ су тада испустили три меч лопте, а Кина једну сет лопту, па је на крају маратонски сет ипак припао нашој селекцији. 

Србија у четвртак у 4 часа ујутру игра последњи дуел у групи против Бразила. 

Бразил је у овој групи забележио две победе, Чешка је као и Србија на скору 1-1 и утакмице последњег, трећег кола одлучиће још једног путника у осмину финала. 

Србија – Кина 3:0 (25:18, 25:19, 29:27)

ПАСАЈ СИТИ: Дворана „СМ Азијски мол“, гледалаца: 1000, судије: Сарикаја (Турска), Чои (Ј. Кореја). 

СРБИЈА: Кујунџић 4, Перић 11, Лубурић 17, Николић, Негић (либеро), В. Машуловић, Ивовић (либеро), Јововић 2, Гајовић 1, Н. Машуловић, Стефановић 8, Тодоровић, Брборић, Недељковић 11. 

КИНА: Ванг 16, Пенг 9, Ђијанг 9, Лиу 3, Ј. Ли 4, Вен 1, Жи, Ванг, Л. Ли, Т. Ју 2, Ц. Ју, Ку (либеро), Т. Ли (либеро). 

Пласман обезедио Sofascore
одбојкаши србије
Извор:
Дневник
Пише:
Кристина Бугарски
Спорт Одбојка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТЕШКО ЈЕ РЕЋИ НЕШТО ЛЕПО – Јововић након неуспешног почетка на СП: Морамо боље у свим сегментима
спорт

ТЕШКО ЈЕ РЕЋИ НЕШТО ЛЕПО – Јововић након неуспешног почетка на СП: Морамо боље у свим сегментима

14.09.2025. 13:26 13:28
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
„ОРЛОВИ“ НЕМОЋНИ НА СТАРТУ СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА: Убедљив пораз од Чешке, следи Кина
спорт

„ОРЛОВИ“ НЕМОЋНИ НА СТАРТУ СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА: Убедљив пораз од Чешке, следи Кина

14.09.2025. 13:01 13:09
Волим
0
Коментар
0
Сачувај