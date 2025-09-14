light rain
„ОРЛОВИ“ НЕМОЋНИ НА СТАРТУ СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА: Убедљив пораз од Чешке, следи Кина

14.09.2025. 13:01 13:03
Пише:
Кристина Бугарски
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ФИВБ

Убедљивим поразом од Чешке одбојкаши Србије почели су Светско првенство на Филипинима.

Чешка је била ривал с којим су изабраници Георгеа Крецуа могли да се надмећу и траже шансу за тријумф, али нису успели да изађу на крај са расположенијим тимом. Последњи пут су се ове две репрезентације састале пре две године на ЕП када су наши убедљиво славили, али Србија је на ово СП дошла након смене генерација и са осам дебитаната.  

Чеси су боље одиграли први сет, мање су грешили, а били агресивнији на сервису, што је био и највећи проблем за наш тим, чији пријем је био уздрман. Иако су били у заостатку, „орлови“ су успели да се врате у егал средином деонице, али се до краја за све питала противничка екипа. 

Имала је Србија иницијативу на почетку другог сета, смањила је број грешака, повела 8:7, али су поново добрим сервисом и одбраном Чеси преокренули и дошли до осетније предности (21:16). До краја су чували вођство, али су се и извукли у завршници у којој су наши режирали егал и учинили је занимљивијом – 2:0. Увео је Крецу Стефановића у трећој деоници, који је унео свежину у нападу, али ни то није омело Чехе, који су имали „плус четири“ 15:11 и рутински су привели утакмицу крају за први тријумф. 

Други дуел у групи „орлови“ играју у уторак у 15 часова против Кине, док их последњи очекује у четвртак (4 ујутру) са Бразилом. 

сп у одбојци одбојкаши србије
Извор:
Дневник
Пише:
Кристина Бугарски
Спорт Одбојка
