У ПЕТАК ПОЧИЊЕ СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ЗА ОДБОЈКАШЕ НА ФИЛИПИНИМА: „Орлови“ крећу од Чешке
Светско првенство за одбојкаше почиње у петак на Филипинима и трајаће до 28. септембра када ће се одиграти утакмице за медаље.
Србија је пут Азије отпутовала у уторак и играће у групи Х са Чешком, Кином и Бразилом.
На планетарној смотри наш подмлађени састав предводиће нови селектор, Румун Георге Крецу. Најважнијем такмичењу ове године претходила је Лига нација, у којој су „орлови“ у последњи час обезбедили опстанак, а боља игра уследила је у пријатељским утакмицама, у којима се, додуше, наш тим није много радовао.
Крецу је и нагласио пред одлазак на Филипине да је циљ да екипа прође групу, тачније обезбеди осмину финала. На претходној смотри 2022. „орлови“ су стали управо у тој фази, када су доживели убедљив пораз од Аргентине. Србија чека светску медаљу у мушкој одбојци од 2010. године када је освојена бронза у Италији, а под именом Југославија узето је сребро 1998. у Јапану. За одличје су се „орлови“ борили и 2018, али су у дуелу за треће место поражени од Американаца.
Тим „орлова“
На СП ће играти техничари Никола Јововић и Вук Тодоровић, коректори Дражен Лубурић и Душан Николић, либеро Стефан Негић, блокери Александар Недељковић, Немања Машуловић, Александар Стефановић и Владимир Гајовић и примачи Марко Ивовић, Миран Кујунџић, Павле Перић, Вељко Машуловић и Никола Брборић.
Титулу бране Италијани, који су у финалу на прошлом СП били бољи од Пољске, коју и сада с клупе предводи наш чувени одбојкаш, сада тренер, Никола Грбић. Највише титула и даље има Совјетски Савез, шест укупно, а прате га „Азури“ са четири, док Бразил и Пољска имају три.
Пласман у осмину финала избориће по две најбоље репрезентације из сваке групе, а ако прође даље Србија ће играти против ривала из А групе у којој су Филипини, Иран, Египат и Тунис. Данас ће бити одиграна само једна утакмица у којој ће од 13 часова по српском времену домаћин Филипини дочекати Тунис.
К. Б.
Распоред Србије
Недеља
Србија – Чешка (11.30)
Уторак (16. септембар)
Србија – Кина (15)
Четвртак (18. септембар)
Србија – Бразил (4)
Група А
Филипини
Иран
Египат
Тунис
Група Б
Пољска
Холандија
Катар
Румунија
Група Ц
Француска
Аргентина
Финска
Ј. Кореја
Група Д
САД
Куба
Португалија
Колумбија
Група Е
Словенија
Немачка
Бугарска
Чиле
Група Ф
Италија
Украјина
Белгија
Алжир
Група Г
Јапан
Канада
Турска
Либија
Група Х
Бразил
Србија
Чешка
Кина