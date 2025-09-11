overcast clouds
20°C
11.09.2025.
Нови Сад
eur
117.164
usd
99.9863
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У ПЕТАК ПОЧИЊЕ СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ЗА ОДБОЈКАШЕ НА ФИЛИПИНИМА: „Орлови“ крећу од Чешке

11.09.2025. 12:14 12:16
Пише:
Кристина Бугарски
Извор:
Дневник
Коментари (0)
odbojka11
Фото: Одбојкаши Србије циљају пролаз групне фазе, фото: ФИВБ

Светско првенство за одбојкаше почиње у петак на Филипинима и трајаће до 28. септембра када ће се одиграти утакмице за медаље.

Србија је пут Азије отпутовала у уторак и играће у групи Х са Чешком, Кином и Бразилом. 

На планетарној смотри наш подмлађени састав предводиће нови селектор, Румун Георге Крецу. Најважнијем такмичењу ове године претходила је Лига нација, у којој су „орлови“ у последњи час обезбедили опстанак, а боља игра уследила је у пријатељским утакмицама, у којима се, додуше, наш тим није много радовао. 

Крецу је и нагласио пред одлазак на Филипине да је циљ да екипа прође групу, тачније обезбеди осмину финала. На претходној смотри 2022. „орлови“ су стали управо у тој фази, када су доживели убедљив пораз од Аргентине. Србија чека светску медаљу у мушкој одбојци од 2010. године када је освојена бронза у Италији, а под именом Југославија узето је сребро 1998. у Јапану. За одличје су се „орлови“ борили и 2018, али су у дуелу за треће место поражени од Американаца.

Тим „орлова“ 

На СП ће играти техничари Никола Јововић и Вук Тодоровић, коректори Дражен Лубурић и Душан Николић, либеро Стефан Негић, блокери Александар Недељковић, Немања Машуловић, Александар Стефановић и Владимир Гајовић и примачи Марко Ивовић, Миран Кујунџић, Павле Перић, Вељко Машуловић и Никола Брборић.

Титулу бране Италијани, који су у финалу на прошлом СП били бољи од Пољске, коју и сада с клупе предводи наш чувени одбојкаш, сада тренер, Никола Грбић. Највише титула и даље има Совјетски Савез, шест укупно, а прате га „Азури“ са четири, док Бразил и Пољска имају три. 

Пласман у осмину финала избориће по две најбоље репрезентације из сваке групе, а ако прође даље Србија ће играти против ривала из А групе у којој су Филипини, Иран, Египат и Тунис. Данас ће бити одиграна само једна утакмица у којој ће од 13 часова по српском времену домаћин Филипини дочекати Тунис. 

К. Б. 

Распоред Србије 

Недеља 

Србија – Чешка (11.30) 

Уторак (16. септембар) 

Србија – Кина (15) 

Четвртак (18. септембар) 

Србија – Бразил (4) 

Група А 

Филипини

Иран 

Египат

Тунис 

Група Б 

Пољска

Холандија

Катар 

Румунија

Група Ц 

Француска

Аргентина

Финска

Ј. Кореја

Група Д 

САД 

Куба 

Португалија

Колумбија

Група Е 

Словенија

Немачка

Бугарска

Чиле 

Група Ф 

Италија

Украјина

Белгија

Алжир 

Група Г 

Јапан 

Канада

Турска

Либија

Група Х 

Бразил

Србија

Чешка 

Кина

светско првенство одбојкаши србије
Извор:
Дневник
Пише:
Кристина Бугарски
Спорт Одбојка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај