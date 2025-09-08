scattered clouds
26°C
08.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
100.0081
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОДБОЈКАШИ СРБИЈЕ У УТОРАК ПУТУЈУ НА СВЕТСКО ПРВЕНСТВО НА ФИЛИПИНЕ: Селектор Георге Крецу саопштио састав за Манилу

08.09.2025. 19:07 19:10
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
odbojkasi
Фото: ОССРБ

Мушка сениорска одбојкашака репрезентација Србије отпутоваће у уторак, 9. септембра, у Манилу на Филипине, где ће играти на Светском првенству.

Георге Крецу, први тренер сениора Србије, саопштио је списак играча (14) који ће играти на Светском првенству.

На списку су - техничари: Никола Јововић и Вук Тодоровић. Коректори: Дражен Лубурић и Душан Николић. Либеро: Стефан Негић. Блокери: Александар Недељковић, Немања Машуловић, Александар Стефановић и Владимир Гајовић. Примачи: Марко Ивовић, Миран Кујунџић, Павле Перић, Вељко Машуловић и Никола Брборић. 

У стручном штабу поред Крецуа су Невен Мајсторовић, други тренер, Матијас Ребелес Киоћи, кондициони тренер, Ђорђе Пејић и Каспер Јакуб Налепка, статистичари, Никола Милићевић и Иван Ружић, физиотерапеути, Лазар Мичета, доктор, и Един Шкорић, тим менаџер.

Светско првенство одиграће се од 12. до 28. септембра у Кезон Ситију и Пасај Ситију, предграђима Маниле, на Филипинима. Првенство ће се играти у две дворане: „Аранета Колосеуму“ у Кезон Ситију и Арени „СМ Азијски мол“ у Пасај Ситију, где ће се одиграти сви мечеви од осмине финала до финала.

Утакмице у Х, А, Д и Е групи играће се у Арени „СМ Азијски мол“ у Пасај Ситију, а мечеви у Б, Ц, Ф и Г групи у „Аранета Колосеуму“ у Кезон Ситију.

Србија је у Х групи са Бразилом, Чешком и Кином у Манили. Први меч наши одбојкаши ће одиграти у недељу, 14. септембра од 11.30 часова по нашем времену. У другом колу играће против Кине у уторак, 16. септембра од 15 часова по нашем времену, а у последњем, 3. колу, против Бразила у четвртак, 18. септембра од 4 часа ујутро по нашем времену. 

Пласман у осмину финала избориће две репрезентације, а селекције из Х играће против две најбоље репрезентације из А групе у којој играју Филипини, Иран, Египат и Тунис.

светско првенство у манили светско првенство одбојкаши србије
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Одбојка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОДБОЈКАШИ СРБИЈЕ ПОБЕДИЛИ КАНАДУ у последњој провери уочи Светског првенства
srbija

ОДБОЈКАШИ СРБИЈЕ ПОБЕДИЛИ КАНАДУ у последњој провери уочи Светског првенства

06.09.2025. 20:41 20:43
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОДБОЈКАШИ ОДИГРАЛИ РЕМИ: Србија и Канада равноправне у првом сусрету у Београду
спорт

ОДБОЈКАШИ ОДИГРАЛИ РЕМИ: Србија и Канада равноправне у првом сусрету у Београду

05.09.2025. 22:30 22:31
Волим
0
Коментар
0
Сачувај