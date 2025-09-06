ОДБОЈКАШИ СРБИЈЕ ПОБЕДИЛИ КАНАДУ у последњој провери уочи Светског првенства
Одбојкаши Србије победили су вечерас селекцију Канаде резултатом 3:1, по сетовима 25:21, 36:34, 22:25 и 25:17 у дворани Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије у Кошутњаку.
Одлично су сениори Србије искористили последњу проверу, пошто ће пут на Филипине дочекати у победничкој атмосфери. Током првог дела уводног сета вођена је борба до средине истог, када је Србија направила искорак и убрзо повела са 1:0. Ипак, најзанимљивије је било током другог сета, у којем су и једна и друга репрезентације желеле да стигну до позитивног резултата. То је утицало да други део игре буде решен након дуге резултатске разлике, из које је Србије након велике борбе изашла као победник. Иако је Канада успела да у трећем сету да смањи резултат, али су изабраници Горегеа Крецуа у четвртом решили питање победника на више него убедљив начин.
Најефикаснији у селекцији Србије био је Дражен Лубурић са 17 поена. У репрезентацији Канаде најбољи је био Шерон Вернон-Еванс са 17 поена.
Ово је био последњи припремни меч селекције Србије уочи Светског првенства, које ће бити одиграно од 12. до 28. септембра у предграђима Маниле, Кезон Ситију и Пасај Ситију.
Одбојкаши Србије ће у уторак отпутовати на Филипине.
Селектор Србије Георге Крецу најавио је да ће списак одбојкаша који ће играти на СП саопштити у понедељак увече.
Одбојкаши Србије ће на СП играти у групи Х са Бразилом, Чешком и Кином. Србија ће први меч у групи одиграти 14. септембра од 11.30 часова по централноевропском времену.
Ривал Србији у другом колу, које је на програму 16. септембра од 15 сати биће Кина. Србија ће се у последњем, трећем колу 18. септембра од четири часа састати са Бразилом.
Пласман у осмину финала СП избориће по две најбоље пласиране репрезентације из сваке групе.