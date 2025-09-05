ОДБОЈКАШИ ОДИГРАЛИ РЕМИ: Србија и Канада равноправне у првом сусрету у Београду
Одбојкаши Србије одиграла је прву од две пријатељске утакмице против Канаде у оквиру припрема за Светско првенство на Филипинима.
У Београду није било победника, пошто је дуел завршен са 2:2 (20:25, 26:24, 23:25, 33:31) после 116 минута игре.
Сва четири сета била су веома узбудљива и интензивна. Иако је Канада у два наврата имала вођство, изабраници Георгеа Крецуа се нису предавали и успели су најпре да поравању резултат на 1:1, након чега су у веома неизвесном четвртом сету поставили коначних 2:2.
Друга утакмица одиграће се у суботу, у дворани Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије, у Кошутњаку од 16.30 часова.
Сениори Србије путују на Финипине у уторак, 9. септембра, у вечерњим часовима.
На СП ће играти у групи Ха са Бразилом, Чешком и Кином у Манили.