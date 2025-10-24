ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА ВАТЕРПОЛИСТКИЊЕ: Воша дочекује Звезду
Ватерполисткиње Војводине имају максималан учинак у претходна четири кола А групе Првенства Србије.
Новосађанке су у прошлом колу још једном надиграле Палилулу (19:11), а сада у петом дочекују Црвену звезду, у свом базену Слана бара, у суботу од 11.30 часова. Новосађанке су у прошлом дуелу против Звезде убедљиво славиле са 21:5, а и у овој утакмици очекују победу. Као и против Палилуле тренер Слађана Дрезгић већу прилику ће указати млађим играчицама.
- Млађе играчице су се баш добро показале у претходној утакмици, коју смо одиграли са Палилулом. Четири девојчице и голманка су у неким ситуацијама преузимале одговорност. Шансу ћу и у дуелу са Звездом пружити млађим играчицама и очекујем и у овом дуелу победу. С друге стране сениорке морају мало да се тргну и морају да схвате да без обзира која је гол разлика у некој утакмици, служи да се нешто провежба и уради. То је циљ свих утакмица које играмо и које ћемо играти у домаћем првенству - рекла је Слађана Дрезгић, тренер Војводине.
Г. Маленовић
А група
Субота
Војводина - Црвена звезда (11.30)
Палилула - Партизан (21.30)
1. Војводина 4 4 0 0 0 81:32 12
2. Палилула 4 2 0 2 0 40:55 6
3. Ц. звезда 4 1 0 3 0 39:48 3
4. Партизан 4 1 0 3 0 36:61 0
Б група
Субота
Сента - Врачар (19.30)
Недеља
Спартак - Сингидунум (21)