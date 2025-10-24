overcast clouds
ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА ВАТЕРПОЛИСТКИЊЕ: Воша дочекује Звезду

24.10.2025. 12:27
Пише:
Гордана Маленовић
Извор:
Дневник
vojvodinaFPHO0888
Фото: Дневник (Ф. Бакић)

Ватерполисткиње Војводине имају максималан учинак у претходна четири кола А групе Првенства Србије.

Новосађанке су у прошлом колу још једном надиграле Палилулу (19:11), а сада у петом дочекују Црвену звезду, у свом базену Слана бара, у суботу од 11.30 часова. Новосађанке су у прошлом дуелу против Звезде убедљиво славиле са 21:5, а и у овој утакмици очекују победу. Као и против Палилуле тренер Слађана Дрезгић већу прилику ће указати млађим играчицама.

- Млађе играчице су се баш добро показале у претходној утакмици, коју смо одиграли са Палилулом. Четири девојчице и голманка су у неким ситуацијама преузимале одговорност. Шансу ћу и у дуелу са Звездом пружити млађим играчицама и очекујем и у овом дуелу победу. С друге стране сениорке морају мало да се тргну и морају да схвате да без обзира која је гол разлика у некој утакмици, служи да се нешто провежба и уради. То је циљ свих утакмица које играмо и које ћемо играти у домаћем првенству - рекла је Слађана Дрезгић, тренер Војводине.

Г. Маленовић

А група

Субота

Војводина - Црвена звезда (11.30)

Палилула - Партизан (21.30)

1. Војводина     4              4              0              0              0              81:32     12

2. Палилула       4              2              0              2              0              40:55     6

3. Ц. звезда        4              1              0              3              0              39:48     3

4. Партизан        4              1              0              3              0              36:61     0

Б група

Субота

Сента - Врачар (19.30)

Недеља

Спартак - Сингидунум (21)

вк војводина Вошин кутак првенство србије Првенство Србије за ватерполисткиње
Извор:
Дневник
Пише:
Гордана Маленовић
Спорт Ватерполо
