ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ: Кабел у Крушевцу

24.10.2025. 11:47 11:49
Пише:
Вук Гвозденовић
Извор:
Дневник
kabel
Фото: Марко Павић вредно тренира у црвено-црном, фото: ФК Кабел

Фудбалери Кабела одиграли су одличну утакмицу минулог викенда и на крилима Андреја Пиваша уписали су три бода протов Дубочице (3:1).

Самим тим почели су да се дижу на табели Прве лиге и крећу се ка средини. Прилику да потврде добру игру против Лесковчана, Новосађани имају у суботу од 17 сати када гостују Трајалу у Крушевцу.

Поуздани дефанзивац Кабела Марко Павић сигуран је у то да ће нијансе да одлуче победника.

- Требала нам је победа код куће и заслужено смо је извојевали против Дубочице. Три бода су нам дала ветар у леђа и желимо да наставимо са победама. Тајал има добру екипу и сигурно је да ће жеља за бодовима пресудити победника. Иза нас је одлична радна недеља и време је да то потврдимо у Крушевцу - јасан је Павић.

В. Г.

Прва лига Србије фк кабел фк кабел нови сад
Извор:
Дневник
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Фудбал
