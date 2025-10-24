ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ: Кабел у Крушевцу
24.10.2025. 11:47 11:49
Фудбалери Кабела одиграли су одличну утакмицу минулог викенда и на крилима Андреја Пиваша уписали су три бода протов Дубочице (3:1).
Самим тим почели су да се дижу на табели Прве лиге и крећу се ка средини. Прилику да потврде добру игру против Лесковчана, Новосађани имају у суботу од 17 сати када гостују Трајалу у Крушевцу.
Поуздани дефанзивац Кабела Марко Павић сигуран је у то да ће нијансе да одлуче победника.
- Требала нам је победа код куће и заслужено смо је извојевали против Дубочице. Три бода су нам дала ветар у леђа и желимо да наставимо са победама. Тајал има добру екипу и сигурно је да ће жеља за бодовима пресудити победника. Иза нас је одлична радна недеља и време је да то потврдимо у Крушевцу - јасан је Павић.
