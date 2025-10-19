few clouds
ФУДБАЛЕРИ КАБЕЛА СЛАВИЛИ ПРОТИВ ДУБОЧИЦЕ У ПРВОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ Лепотица Пиваша обележила дуел

19.10.2025. 16:08 16:18
Коментари (0)
Kabel
Фото: F. Bakić

Фудбалери Кабела одиграли су изврсну утакмицу у Првој лиги Србије и славили са 3:1 против Дубочице, а питање бољег решили су већ у првом полувремену, које је обележила права голеада.

Госте из Дубочице прво је начео Пиваш велемајсторским потезом у 12. минуту, када је погодио небрањени део мреже са 20 метара и демонстрирао какву ногу има. Исти играч је и у 42. минуту дуплирао вођство домаћих, да би само минут касније Дубочица преполовила заостатак, након мискомуникације у одбрани супарника. Сјајно полувреме заокружено је у надокнади времена, када је Бошкан са пенала поставио и коначних 3:1.

В. М. П.

Кабел - Дубочица 3:1 (3:1)

НОВИ САД: Стадион Пролетера, гледалаца: 300. Судија: Балиновац. Стрелци: Пиваш у 12. и 42. и Бошкан у 45. минуту за Кабел, а Кевинтин Јирген у 43. минуту за Дубочицу. Жути картони: Јањић, Нинковић, Чечарић (Кабел), Бошњак, Стојановић (Дубочица).

КАБЕЛ: Кнежевић (Тороман), Павић, Кочовић, Јањић (Станисављевић), Петрић, Нинковић (Пауновић), Новевски, Бошкан (Чечарић), Ђурић (Кљајић), Танасин, Пиваш.

ДУБОЧИЦА: Ђекић, Стојановић, Бошњак (Томић), Ђорђевић (Младеновић), Ескић, Живковић (Халабрин), Милуновић, Луковић, Квентин, Павлов (Мудрински), Кочић.

 

фудбал
Спорт Фудбал
