ВОЖЊОМ ОД ЈАГОДИНЕ ДО КРУШЕВЦА ЗАВРШЕНА 64. БИЦИКЛИСТИЧКА ТРКА „КРОЗ СРБИЈУ“: Италијан Каталдо одбранио примат
Италијански бициклиста Лоренцо Каталдо другим местом у последњој етапи 64. међународне трке „Кроз Србију“одбранио је вођство у генералном пласману и на циљу у Крушевцу обукао жуту мајицу, обележје најбољег на стази дужине 410 км, подељених у три етапе.
Друго место у генералном пласману освојио је српски репрезентативац Михајло Столић, члан континенталне екипе Јунајтед шипинг из Мађарске, док је трећи такмичење завршио његов клупски друг Никифорос Арванитоу.
Само пет секунди у генералном поретку, после две етапе, делило је Столића од могућности да оствари жељу поклоника вожње на два точка у Србији да после 12 године и тријумфа Ивана Стевића 2013. године поново имамо генералног победника трке из УЦИ календара. У фантастичном спринту седморице улицамна Крушевца Столић јесте победио, али је у тиочак иза њега стигао једини конкурент за највиши пласман, Италијан Каталдо, што му је било довољно да сачува позицију на највишој степеници победничког постоља. Столић је стазу дугу 116 км, од Јагодине до Крушевца, у конкуренцији 61 возача, колико их је преостало од 85 такмичара са три континента који су у петак стартовали у Босуту, превезао за 2;28:31 сати, возећи просечном брзином од 46,77 км на час. Други је био Каталдо, а трећи је циљем прошао Румун Денис Пичиу.
У међувремену, наш Огњен Илић је победио на два, од четири пролазна циља у трећој етапи и само су га два бода делила од генералног победника и зелене мајице коју је на крају обукао такмичар из Индонезије Џулиан Аби Малиу. Најбољи млади бициклиста је Михајло Столић у белој мајици, другопласирани у генералном поретку трке.
Л. Бакмаз