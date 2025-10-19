КОШАРКАШИ ВОЈВОДИНЕ СИГУРНИ ПРОТИВ ЏОКЕРА Љубичић дириговао, Цимбаљевић пратио
Кошаркаши Војводине савладали су Џокер на свом паркету 87:81 у 3. колу Кошаркашке лиге Србије и сада су на скору 2-1.
Врло квалитетно играли су домаћи од самог старта. Били су шутерски расположени, дефанзивно стабилни и након што је капитен Марко Љубичић ушао у серију, стигли су и до двоцифреног вођства 26:16. Управо је тројком Љубичића и закључена прва четвртина, а семафор је показивао 29:20 за новосадски састав.
Виђени су и квалитетни минути јуниора Ивана Цимбаљевића, али и добар отпор гостију који би, када год би Воша запретила да оде још комфорнију разлику, шутем са дистанце проналазили начин да држе прикључак колико-толико. Ипак, Новосађани су били ефикаснији и на полувремену водили 55:45, уз одличне бројке: чак 15 асистенција, 13/16 за два, 8/19 за три и само три изгубљене лопте.
Попустили су Сомборци потом пред налетом Војводине. Солидне дефанзивне секвенце, у комбинацији са правовременом транзицијом и реализацијом, отвориле су пут тиму Марка Димитријевића ка високих плус 18 пред улазак у последњих 10 минута. И поново је Цимбаљевић имао запажене потезе, овај пут када је атрактивно закуцао у контри.
После његове тројке, Новосађани су повисили на максималних плус 21, али је потом уследио велики пад. Довело је то до одређене нервозе, па је Димитријевић после геста незадовољства послао Ранка Симовића у свлачионицу, а Војводина је ипак после тога без драме славила.
В. М. П.
Војводина - Џокер 87:81 (29:20, 26:25, 21:13, 11:23)
НОВИ САД: Мала сала Спенса, гледалаца: 300, судије: Весковић, Ивановић, Ерић.
ВОЈВОДИНА: Цимбаљевић 10, Љубичић 16 (4ск, 4ас, 5ук), Шормаз, Сешн 14, Калем, Милисављевић 8, Стоименов 10, Симовић 9, Зотовић, Стајчић 4, Кљајевић 13, Стаки 3.
ЏОКЕР: Бајић 4, Савић 12, М. Шупут 15, Поповић 21, Попадић, У. Шупут 18, Рнић 6, Мргић 2, Морган 3, Енјива, Јеребичанин, Врсајковић.