few clouds
14°C
19.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МИЛУТИН ВИДОСАВЉЕВИЋ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ ВОЈВОДИНЕ НАД РАДНИЧКИМ: Желимо да наставимо у овом ритму

19.10.2025. 17:37 17:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ФК Војводина
Коментари (0)
Vidosavljevic
Фото: ФК Војводина

Милутин Видосављевић је са два гола трасирао пут Војводини до важне победе у дербију 12. кола Супер лиге Србије.

На “Карађорђу” је савладан Раднички 1923 резултатом 4:1 (1:1).

– Најбитније је да смо остварили победу после три меча у којима нисмо дошли до жељених резултата. Тим је играо изузетно добро готово свих 90 минута и успели смо у свему што смо зацртали пред овај дерби – започиње причу Милутин Видосављевић.

Победнички менталитет краси сјајног офанзивног везисту, што се најбоље види по томе што већ размишља о ономе што следи…

– Наставићемо овако, желимо да константно будемо на високом нивоу и тада резултати неће долазити у питање. Већ у петак нас чека нови меч, тако да смо потпуно фокусирани на оно што следи – гостовање у Крушевцу. Важно нам је да у континуитету бележимо победе и тиме се учврстимо у врху табеле.

Два сјајна гола у размаку од само 13 минута решила су питање победника на “Карађорђу”. Оба са потписом – Видосављевић.

– Не стављам себе у први план, важно је да смо дошли до циља. Када тим ради квалитетан посао, онда се дешава да то „избаци“ појединца. Сви смо овде на истом задатку, а то су победе и успеси Војводине – закључио је Милутин Видосављевић.

Што се тиче учинка новајлије у табору Воше у овој сезони, Милутин је на шест мечева дошао до учинка од три поготка. Како одмиче време, тако Видосављевић игра све боље и показује да је велико појачање “бело-црвених”.

Војводина се налази на трећој позицији Моцарт Бет Супер лиге Србије са 21 бодом из 11 мечева. У наредном колу “стара дама” гостује Напретку у Крушевцу. Тај меч се игра у петак од 16 часова.

фк војводина Вошин кутак
Извор:
Дневник/ФК Војводина
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОБЕДОМ ПРОТИВ КРАГУЈЕВАЧКОГ РАДНИЧКОГ ВОЈВОДИНА САЧУВАЛА ТРЕЋУ ПОЗИЦИЈУ НА ТАБЕЛИ: Најефикаснији учинак до сада
Dundjerski

ПОБЕДОМ ПРОТИВ КРАГУЈЕВАЧКОГ РАДНИЧКОГ ВОЈВОДИНА САЧУВАЛА ТРЕЋУ ПОЗИЦИЈУ НА ТАБЕЛИ: Најефикаснији учинак до сада

19.10.2025. 10:32 10:58
Волим
0
Коментар
0
Сачувај