МИЛУТИН ВИДОСАВЉЕВИЋ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ ВОЈВОДИНЕ НАД РАДНИЧКИМ: Желимо да наставимо у овом ритму
Милутин Видосављевић је са два гола трасирао пут Војводини до важне победе у дербију 12. кола Супер лиге Србије.
На “Карађорђу” је савладан Раднички 1923 резултатом 4:1 (1:1).
– Најбитније је да смо остварили победу после три меча у којима нисмо дошли до жељених резултата. Тим је играо изузетно добро готово свих 90 минута и успели смо у свему што смо зацртали пред овај дерби – започиње причу Милутин Видосављевић.
Победнички менталитет краси сјајног офанзивног везисту, што се најбоље види по томе што већ размишља о ономе што следи…
– Наставићемо овако, желимо да константно будемо на високом нивоу и тада резултати неће долазити у питање. Већ у петак нас чека нови меч, тако да смо потпуно фокусирани на оно што следи – гостовање у Крушевцу. Важно нам је да у континуитету бележимо победе и тиме се учврстимо у врху табеле.
Два сјајна гола у размаку од само 13 минута решила су питање победника на “Карађорђу”. Оба са потписом – Видосављевић.
– Не стављам себе у први план, важно је да смо дошли до циља. Када тим ради квалитетан посао, онда се дешава да то „избаци“ појединца. Сви смо овде на истом задатку, а то су победе и успеси Војводине – закључио је Милутин Видосављевић.
Што се тиче учинка новајлије у табору Воше у овој сезони, Милутин је на шест мечева дошао до учинка од три поготка. Како одмиче време, тако Видосављевић игра све боље и показује да је велико појачање “бело-црвених”.
Војводина се налази на трећој позицији Моцарт Бет Супер лиге Србије са 21 бодом из 11 мечева. У наредном колу “стара дама” гостује Напретку у Крушевцу. Тај меч се игра у петак од 16 часова.