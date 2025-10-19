МЕЂЕДОВИЋ ОСТАО БЕЗ ПЛАСМАНА У ГЛАВНИ ЖРЕБ АТП турнира у Бечу
19.10.2025. 17:34 17:35
Српски тенисер Хамад Међедовић није успео да се пласира у главни жреб АТП турнира у Бечу, пошто је у финалу квалификација поражен од Британца Џејкоба Фирнлија 7:6 (13:11), 6:3.
Меч је трајао један час и 46 минута. Међедовић је 46. тенисер света, док се Фирнли налази на 81. месту АТП листе.
Ово је био други међусобни дуел српског и британског тенисера, а први тријумф Фирнлија, који ће по завршетку свих мечева квалификација сазнати противника у првом колу главног жреба турнира у главном граду Аустрије.
Главни жреб АТП турнира у Бечу играће се од 20. до 26. октобра за наградни фонд од 2.736.875 евра.