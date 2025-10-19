few clouds
14°C
19.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МЕЂЕДОВИЋ ОСТАО БЕЗ ПЛАСМАНА У ГЛАВНИ ЖРЕБ АТП турнира у Бечу

19.10.2025. 17:34 17:35
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Јутјуб/Хамад Међедовић

Српски тенисер Хамад Међедовић није успео да се пласира у главни жреб АТП турнира у Бечу, пошто је у финалу квалификација поражен од Британца Џејкоба Фирнлија 7:6 (13:11), 6:3.

Меч је трајао један час и 46 минута. Међедовић је 46. тенисер света, док се Фирнли налази на 81. месту АТП листе.

Ово је био други међусобни дуел српског и британског тенисера, а први тријумф Фирнлија, који ће по завршетку свих мечева квалификација сазнати противника у првом колу главног жреба турнира у главном граду Аустрије.

Главни жреб АТП турнира у Бечу играће се од 20. до 26. октобра за наградни фонд од 2.736.875 евра.

хамад међедовић тениски турнир
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МЕЂЕДОВИЋ НА КОРАК ОД ГЛАВНОГ ЖРЕБА: Чека ривала у финалу квалификација у Бечу
спорт

МЕЂЕДОВИЋ НА КОРАК ОД ГЛАВНОГ ЖРЕБА: Чека ривала у финалу квалификација у Бечу

18.10.2025. 17:58 17:59
Волим
0
Коментар
0
Сачувај