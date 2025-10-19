ВОЈВОДИНА ПОРАЖЕНА И ОД ХАПОЕЛА И НИЈЕ УСПЕЛА ДА ИЗБОРИ ГРУПНУ ФАЗУ ЕВРО КУПА: Новосађанке европски пут настављају у Конференс купу
Ватерполисткиње Војводине поражене су у другој утакмици на турниру Ц групе Евро купа у Новом Саду од израелског Хапоела са 12:8.
Новосађанке су тако завршиле на трећем месту без победе, пошто су дан раније изгубиле и од мађарског Керулетија ТВЕ и надметење ће наставити у Конференс купу.
Чврсто су кренуле Израелке, јако у одбрани са расположеним голманом Нодом. Није успела Војводина да у првој деоници пронађе решење и савлада мрежу Хапоела, па чак ни из петерца. За то време Израелке су успеле два пута да пробију, такође, добру одбрану Новосађанки и стекну предност од 2:0. Наставила са чврста игра и у другој деоници. Добро се бранила Војводина, па чак и са два играча мање, али онда је уследило неколико грешака, што је Хапоел искористио и побегао на 5:1. Новосађанке су се мучиле у нападу, али су онда коначно успеле да пробију одбрану гошћи до одласка на велики одмор смање предност Израелки на "минус један" (4:5).
Уместо да направе преокрет у трећем периоду Новосађанке су поново грешиле у нападу, а то су искусне Израелке знале да казне и опет направе разлику од 8:4. Изгубиле су снагу играчице Војводине, а Хапоел је до краја овог периода игре успео да увећа предност. У последњој деоници иста слика, Хапоел је успео да сачува предност дође до победе и освоји прво место на турниру, које га је одвело у групну фазу Евро купа.
Војводина - Хапоел 8:12 (0:2, 4:3, 2:6, 2:1)
НОВИ САД: Базен Слана бара, гледалаца: 50, судије; Грандин (Француска) и Гонзалво Перете (Шпанија). Играч више: Војводина 7 (1), Хапоел 7 (2). Два играча више: Хапоел 1 (0). Петерци: Војводина 2 (1), Хапоел 2 (2).
ВОЈВОДИНА: Травар, Швец, Лукић, Пејић, Жагар, Амлиаева 1, Кавалканте 1, Попов, Савченко 2, Дамњановић, Шегуља 2, Моћан 2, Ђурић, Ковачевић.
ХАПОЕЛ: Нода, Лука 1, Фаркаш 2, Ројтман, Алуш, Левинштајн 3, Струго 3, Менакерман 1, Мадар, Рахум 1, Ношберг 1, Лебовици, Вандел.
Г. Маленовић