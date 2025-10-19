overcast clouds
8°C
19.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВОЈВОДИНА ПОРАЖЕНА И ОД ХАПОЕЛА И НИЈЕ УСПЕЛА ДА ИЗБОРИ ГРУПНУ ФАЗУ ЕВРО КУПА: Новосађанке европски пут настављају у Конференс купу

19.10.2025. 20:14 20:17
Пише:
Гордана Маленовић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
vosaFPHO0960
Фото: Моменат из дуела Војводине и Хапоела, фото: Ф. Бакић

Ватерполисткиње Војводине поражене су у другој утакмици на турниру Ц групе Евро купа у Новом Саду од израелског Хапоела са 12:8.

Новосађанке су тако завршиле на трећем месту без победе, пошто су дан раније изгубиле и од мађарског Керулетија ТВЕ и надметење ће наставити у Конференс купу.

Чврсто су кренуле Израелке, јако у одбрани са расположеним голманом Нодом. Није успела Војводина да у првој деоници пронађе решење и савлада мрежу Хапоела, па чак ни из петерца. За то време Израелке су успеле два пута да пробију, такође, добру одбрану Новосађанки и стекну предност од 2:0. Наставила са чврста игра и у другој деоници. Добро се бранила Војводина, па чак и са два играча мање, али онда је уследило неколико грешака, што је Хапоел искористио и побегао на 5:1. Новосађанке су се мучиле у нападу, али су онда коначно успеле да пробију одбрану гошћи до одласка на велики одмор смање предност Израелки на "минус један" (4:5). 

Уместо да направе преокрет у трећем периоду Новосађанке су поново грешиле у нападу, а то су искусне Израелке знале да казне и опет направе разлику од 8:4. Изгубиле су снагу играчице Војводине, а Хапоел је до краја овог периода игре успео да увећа предност. У последњој деоници иста слика, Хапоел је успео да сачува предност дође до победе и освоји прво место на турниру, које га је одвело у групну фазу Евро купа.

Војводина - Хапоел 8:12 (0:2, 4:3, 2:6, 2:1)

НОВИ САД: Базен Слана бара, гледалаца: 50, судије; Грандин (Француска) и Гонзалво Перете (Шпанија). Играч више: Војводина 7 (1), Хапоел 7 (2). Два играча више: Хапоел 1 (0). Петерци: Војводина 2 (1), Хапоел 2 (2).

ВОЈВОДИНА: Травар, Швец, Лукић, Пејић, Жагар, Амлиаева 1, Кавалканте 1Попов, Савченко 2, Дамњановић, Шегуља 2, Моћан 2, Ђурић, Ковачевић.

ХАПОЕЛ: Нода, Лука 1, Фаркаш 2, Ројтман, Алуш, Левинштајн 3, Струго 3, Менакерман 1, Мадар, Рахум 1, Ношберг 1, Лебовици, Вандел.

Г. Маленовић

вк војводина Вошин кутак евро куп
Извор:
Дневник
Пише:
Гордана Маленовић
Спорт Ватерполо
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВОЈВОДИНА ПОРАЖЕНА ОД КЕРУЛЕТИЈА у првом мечу квалификационог турнира Евро купа
vk vosaFPHO0762

ВОЈВОДИНА ПОРАЖЕНА ОД КЕРУЛЕТИЈА у првом мечу квалификационог турнира Евро купа

18.10.2025. 20:17 20:20
Волим
0
Коментар
0
Сачувај