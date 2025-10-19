МЕМОРИЈАЛ "ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ" У СТРЕЉАШТВУ: Србији три злата
Српски стрелци су освојили три, а у Бугарску је отишла једна златна медаља са првог меморијалног турнира „Зоран Зоки Стојиљковић“, у знак сећања на дугогодишњег селектора Југославије и Србије.
Турнир је организовао Ниш 1881, клубкоме јеСтојиљковић посветио целу спортску каријеру.
Такмичари Србије су покупили скоро сва одличја ваздушном пушком.
У женској конкуренцији је тријумфовала млађа јуниорка Анђелија Стевановић („Драган Јевтић Шкепо“). У финалу је иза себе на другом месту оставила највећу фавориткињу,Лауру Илије (Румунија), троструку и актуелну сениорску првакињу Европе. Бронзу је освојила Марија Коларевић (Нови Сад 1790). Стевановићева је пре освајања злата постигла најбољи резултат квалификација, а на меморијалном турниру је заокружила врло успешан викенд у Нишу, јер дан раније је освојила златне медаље у сениорској и јуниорској конкуренцији на првом колу Купа Србије.
Стеван Јовановић („Чика Мата“) је однео злато пушком за мушкарце, испред олимпијца Лазара Ковачевића (Јагодина 92), најпрецизнијег у квалификацијама, и Петра Ердеија (Нови Сад 1790).
Искусна Бранкица Зарић (Нови Сад 1790) је убедљиво победила пиштољем, са одличних 243,9 кругова у финалу. Сребро је припало јуниорки Колубаре, Елеонори Радуловић, а трећа је била Бугарка Мирослава Минчева, бронзана са овогодишњег Првенства Европе ваздушним оружјем и шампионка континента МК пиштољем.
Злато пиштољем у мушкој конкуренцији изборио је Бугарин Самуил Донков, а сребро Лука Јолдеа (Румунија). На трећем степенику победничког постоља нашао се јуниор домаћег Ниша 1881, Урош Гајић.
Ваздушна пушка, жене: 1. Анђелија Стевановић (Србија, „Драган Јевтић Шкепо“) 251,9, 2. Лаура Илије (Румунија) 250,2, 3. Марија Коларевић (Србија, Нови Сад 1790) 227,1... Квалификације: 1. Стевановић 631,9...
Ваздушна пушка, мушкарци: 1. Стеван Јовановић (Србија, „Чика Мата“) 250,0, 2. Лазар Ковачевић (Србија, Јагодина 92) 248,8, 3. Петар Ердеи (Србија, Нови Сад 1790) 225,9... Квалификације: 1. Ковачевић 629,8...
Ваздушни пиштољ, жене: 1. Бранкица Зарић (Србија, Олимпик 011) 243,9, 2. Елеонора Радуловић (Србија, Колубара) 235,6, 3. Мирослава Минчева (Бугарска) 216,9...Квалификације: 1. Минчева 570...
Ваздушни пиштољ, мушкарци: 1. Самуил Донков (Бугарска) 240,3, 2. Лука Јолдеа (Румунија) 239,9, 3. Урош Гајић (Србија, Ниш 1881) 218,0... Квалификације: 1. Гајић 572...