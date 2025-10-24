overcast clouds
ТРАГЕДИЈА У НЕМАЧКОЈ Навијач Зрињског пронађен мртав у Мајнцу

24.10.2025. 13:41 13:42
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Телеграф.рс
najnovija vest opsta
Фото: Дневник

МАЈНЦ: Један навијач Зрињског из Мостара пронађен је мртав у четвртак у стану у Мајнцу, уочи или након утакмице Лиге конференције између Зрињског и домаћег клуба.

Тело младог човека открила је локална полиција, која је одмах покренула истрагу. Узрок смрти за сада није познат.

Као знак поштовања, навијачи Зрињског одржали су минут ћутања на почетку утакмице у Мајнцу. Очекује се и званично саопштење немачке полиције које би требало да расветли околности трагедије.

Подсетимо, после утакмице у Мајнцу навијачи Зрињског били су нападнути у возу ка Франкфурту, а сумња се да су их претукли чланови навијачке групе Ајнтрахта, која важи за једну од најозлоглашенијих у Немачкој.

Mеч je завршен победом Мајнца резултатом 1:0.

фк зрињски лига конференција
Спорт Фудбал
