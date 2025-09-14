ТЕШКО ЈЕ РЕЋИ НЕШТО ЛЕПО – Јововић након неуспешног почетка на СП: Морамо боље у свим сегментима
14.09.2025. 13:26 13:28
Одбојкаши Србије изгубили су 0:3 од Чешке у првом колу групе Х на Светском првенству на Филипинима.
Након пораза техничар Србије Никола Јововић прокоментарисао је утакмицу.
– Тешко је рећи нешто лепо и позитивно када изгубите 3:0. Чешка је одиграла сјајно, заслужила је да победи. Ово је тежак пораз, нарочито у првој утакмици, али оно што можемо да урадимо је да се консолидујемо и одиграмо боље против Кине, која је изузетан противник који добро сервира. Морамо боље у свим сегментима, а можда нас и срећа погледа – рекао је Јововић.
Други дуел у групи „орлови“ играју у уторак у 15 часова против Кине, док их последњи очекује у четвртак (4 ујутру) са Бразилом.