overcast clouds
15°C
03.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИЗ МАТИЧАРСКОГ ЗВАЊА: Умрли

03.11.2025. 07:52 07:54
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Протекле недељу у Новом Саду су преминули:

Олга Костић рођ. Тодоровић (1940), Оливера Вучковић рођ. Трбољевац (1939), Неђељка Кнежевић рођ. Алексић (1933), Драган Савичић (1955), Јованка Јандрић рођ. Тркуља (1958), Јелена Брзак рођ. Којић (1954), Виктор Рот (1947), Миле Кљаић (1940), Мирјана Павловић (1937), Мирјана Марјановић рођ. Бајић (1962), Мирослава Хемела рођ. Мадић (1954), Имер Адеми (1965), Гордана Маричић (1957), Раде Бјелић (1949), Милан Кнежевић (1947), Ксенија Стијеповић рођ. Павлов (1950), Драгана Ивезић рођ. Маринчевић (1957), Агата Пољаковић рођ. Шефер (1931), Зоран Ашанин (1948), Иван Ладишић (1967), Милка Лончаревић рођ. Мајсторовић (1957), Станка Богдановић рођ. Ерор (1950), Анка Лолић рођ. Влаисављевић (1934), Драган Алексоски (1961), Терезија Бечкеи рођ. Киш (1947), Милорад Продановић (1946), Јанко Јанковић (1943), Штефан Коларш (1947), Босиљка Попин рођ. Бубњевић (1952), Адам Шимуновић (1938).

из матичарског звања: умрли
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај