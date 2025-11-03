ИЗ МАТИЧАРСКОГ ЗВАЊА: Умрли
Протекле недељу у Новом Саду су преминули:
Олга Костић рођ. Тодоровић (1940), Оливера Вучковић рођ. Трбољевац (1939), Неђељка Кнежевић рођ. Алексић (1933), Драган Савичић (1955), Јованка Јандрић рођ. Тркуља (1958), Јелена Брзак рођ. Којић (1954), Виктор Рот (1947), Миле Кљаић (1940), Мирјана Павловић (1937), Мирјана Марјановић рођ. Бајић (1962), Мирослава Хемела рођ. Мадић (1954), Имер Адеми (1965), Гордана Маричић (1957), Раде Бјелић (1949), Милан Кнежевић (1947), Ксенија Стијеповић рођ. Павлов (1950), Драгана Ивезић рођ. Маринчевић (1957), Агата Пољаковић рођ. Шефер (1931), Зоран Ашанин (1948), Иван Ладишић (1967), Милка Лончаревић рођ. Мајсторовић (1957), Станка Богдановић рођ. Ерор (1950), Анка Лолић рођ. Влаисављевић (1934), Драган Алексоски (1961), Терезија Бечкеи рођ. Киш (1947), Милорад Продановић (1946), Јанко Јанковић (1943), Штефан Коларш (1947), Босиљка Попин рођ. Бубњевић (1952), Адам Шимуновић (1938).