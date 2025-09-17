СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ЗА ОДБОЈКАШЕ: Грбићева Пољска максимална у групи, у осмини финала са Канадом
Мушка одбојкашка репрезентација Пољске победила је у Кезон Ситију селекцију Холандије 3:1, по сетовима 22:25, 25:23, 25:19, 25:22 у утакмици трећег кола групе Б на Светском првенству на Филипинима.
Најефикаснији у селекцији Пољске, коју тренира српски тренер Никола Грбић, био је Бартош Курек са 19 поена, док је у репрезентацији Холандије најбољи био Михиел Ахји са 23 поена.
Селекција Катара је у првом мечу трећег кола групе Б савладала Румунију 3:1, по сетовима 20:25, 25:23, 25:20, 25:22.
Пољска је освојила девет бодова, док је Холандија друга са шест. Ове две селекције су избориле пласман у осмину финала СП. Катар је трећи са три, док је Румунија последња без бодова. Ове две репрезентације су завршиле такмичење на СП.
Пољска ће у осмини финала СП играти против Канаде, док ће се Холандија састати са Турском.
Селекција Сједињених Америчких Држава надиграла је у Пасај Сити Кубу 3:1, по сетовима 25:17, 25:22, 23:25, 27:25 у утакмици трећег кола групе Д. У победничком тиму најбољи је био Купер Робинсон са 14 поена, док су у селекцији Кубе најбољи били Хозе Израел Масо Алварез и Хавијер Октавио Консепсион Рохас са по 12 поена.
Репрезентација Португалије је победила Колумбију 3:2, по сетовима 23:25, 21:25, 25:20, 25:21, 15:11.
Прво место освојила је селекција САД са девет бодова, док је Португалија друга са пет. Ове две репрезентације су избориле пласман у осмину финала СП. Куба је трећа са три, док је Колумбија последња са једним бодом. Куба и Колумбија су завршиле такмичење на СП.
Португалија ће у осмини финала СП играти против Бугарске, док ће се САД састати са победником меча између Словеније и Немачке.
Селекција Бугарске је у Пасај Ситију савладала Чиле 3:0, по сетовима 25:17, 25:12, 25:12 у утакмици трећег кола групе Е. У победничком тиму бриљирао је Александар Николов са 17 поена, док се у селекцији Чиле истакао Висент Парагуир са седам.
У другом мечу трећег кола групе Е, од 15 часова ће играти Словенија и Немачка.
Бугарска је изборила пласман у осмину финала СП, пошто је освојила прво место на табели са осам бодова. Словенија је друга са четири бода, Немачка има три, а Чиле је последњи без бодова.
Турска победила је у Кезон Ситију селекцију Канаде резултатом 3:0, по сетовима 25:21, 25:16, 27:25 у мечу последњег, трећег кола групе Г на Светском првенству.
Најефикаснији у репрезентацији Турске, коју са клупе предводи српски стручњак Слободан Ковач, био је Адис Лагумџија са 15 поена. У селекцији Канаде најбољи су били Николас Хог, Шерон Вернон-Еванс и Финијан Лионел Мекарти са по осам поена.
У другом мечу трећег кола групе Г од 15.40 часова састаће се Јапан и Либија.
Прво место на табели групе Г освојила је Турска са девет бодова, док је Канада друга са шест. Ове две селекције су и пре последњег кола обезбедиле пласман у осмину финала СП. Јапан и Либија су тренутно без бодова.