ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО Сакуљанима дерби кола

Бо­рац (С) - До­ли­на 2:0 (0:0)



СА­КУ­ЛЕ: Гле­да­ла­ца: 150. Су­ди­ја: Ми­ла­но­вић (Пан­че­во). Стрел­ци: Ди­сић у 50, Нов­ко­вић у 90+2 ми­ну­ту.

БО­РАЦ (С): Сла­до­вић 7, Ђор­ђе­вић 7, Не­дић 7, Ра­до­јев 7, Нов­ко­вић 7,5, Мар­ти­но­вић 7, А.Ста­јић –(Ла­зин 7), Сми­ља­нић 6,5 (Де­спо­то­вић 6,5), Ви­то­ро­вић 7 (ко­стић -), Ди­сић 7,5 (За­коч 7), Сто­а­но­вић 7.

ДО­ЛИ­НА: Ча­пе­ља 7, Ко­тваш 6,5 (Ља­у­ко 6,5), Плав­шић 6,5, Вла­јин 6,5, Ко­лак 7, Ра­до­вић 6,5, Илић 6,5 (Ке­ле­че­вић -, Бан­чов 6,5), То­шић 6,5 (Ра­јић -), Јов­наш 6,5 (Узе­лац 6,5), Та­на­ско­вић 7, Тр­нов­ски 6,5.

У пр­вом по­лу­вре­ме­ну обе еки­пе има­ли су по не­ко­ли­ко шан­си, али су на­па­да­чи би­ли не­пре­ци­зни. По­сле пет ми­ну­та игре у на­став­ку и кор­не­ра за Са­ку­ља­не, Ди­сић је по­го­дио мре­жу гол­ма­на Ча­пе­ље. У дру­гом ми­ну­ту на­док­на­де Ђор­ђе­вић је иде­ал­но про­и­грао Нов­ко­ви­ћа ко­ји је по­ста­вио крај­њи ре­зул­тат утак­ми­це.

Уни­реа-Цр­ве­на зве­зда (П) 0:2 (0:1)

УЗ­ДИН: Гле­да­ла­ца: 100. Су­ди­ја: Стој­чић (Пан­че­во). Стрел­ци: Ра­дић у 14, Ла­за­ре­вић у 79. ми­ну­ту. Цр­ве­ни кар­тон: Пу­шкаш (Уни­реа).

УНИ­РЕА: Мак­си­мо­вић 7, Кон­дан 6,5 (До­пуђ 6,5), Ро­ма­нов 6,5, Пу­шкаш 6,5, Ву­ко­ма­но­вић 7, Јан­ко­вић 7 (Осто­јић -), Ба­снић 7, Штр­бац 7, Ћук 7, Сто­ја­но­вић 7

ЦР­ВЕ­НА ЗВЕ­ЗДА (П): Ву­кас 7, У. Та­дић 7 (До­ше­но­вић -), Фол­ћан 7, Са­мар­џи­ја 7, Ла­за­ре­вић 7,5 (Лац­ко­вић -), Се­ку­лић 7, П.Ра­дак 7,5, Ра­дић 7 (Ста­ни­ми­ров -), Кор­ња 7 (О.Ра­дак -), Ра­ди­са­вље­вић 7 (Олу­ић 7), Тр­ња­нац 7.

У отво­ре­ној игри го­сту­ју­ћи фуд­ба­ле­ри бо­љом игром оства­ри­ли су по­бе­ду про­тив до­ма­ће Уни­реа и тре­нут­но за­у­зи­ма­ју врх та­бе­ле. По­сле цен­тар­шу­та Ра­ди­са­вље­ви­ћа у ше­сна­е­стер­цу до­ма­ћих Ра­дић је гла­вом са­вла­дао Мак­си­мо­ви­ћа. Дру­ги по­го­дак за тим из Па­вли­ша по­сти­гао је Ла­за­ре­вић по­сле до­да­ва­ња Уро­ша Та­ди­ћа.

Пар­ти­зан (У) - Сло­га (БНС) 3:1 (2:0)

УЉ­МА: Гле­да­ла­ца: 100. Су­ди­ја: Ми­љу­ше­ић (Вр­шац). Стрел­ци: Ивља­нин у 12. из пе­на­ла, Ра­ни­ми­ров у 32, М. По­пов у 87. за Пар­ти­зан, Ман­дић у 82. ми­ну­ту за Сло­гу. Цр­ве­ни кар­тон: Га­ра­би­ље­вић (Сло­га).

ПАР­ТИ­ЗАН (У): Пе­че­но­вић 7 (Ву­ји­чић -), С. По­пов 7, Мо­скић 7, Је­зди­ми­ро­вић 7, Ба­ну 7,5, Ивља­нин 7, Жу­ла 6,5 (Дра­шкић 6,5), Јо­ва­но­вић 7, Ра­ни­ми­ров 7, Д. Жи­вој­нов 6,5 (В.Жи­вој­нов -), М.По­пов 7 (Омо­рац -).

СЛО­ГА (БНС): Ка­та­нић 6,5, Ала­ва­ња 6,5 (Мар­че­тић 6.5), Гру­јић 6,5, (Ди­да­но­вић 6.5), С. Бо­го­је­вић 6,5, Ман­дић 7, Н. Бо­го­је­вић 6,5, Ђу­кић 7 (Ди­мић -), Ми­ле­кић 7, Гој­ко 6,5, Ми­тро­вић 7, Га­ра­би­ље­вић 5.

По­сле игра­ња го­сту­ју­ћег игра­ча ру­ком у свом ше­сна­е­стер­цу до­су­ђен је пе­нал ко­ји је си­гур­но из­вео Ивља­нин. По­сле до­бре ак­ци­је до­ма­ћих Ра­ни­ми­ров је удво­стру­чио пред­ност Уљ­ма­на­ца. У 39. ми­ну­ту го­сту­ју­ћи играч Га­ра­би­ље­вић до­био је цр­ве­ни кар­тон и го­сти из Ба­нат­ског Но­вог Се­ла су оста­ли су де­се­то­ри­цим. У дру­гом по­лу­вре­ме­ну по­сле јед­не бр­зе ак­ци­је го­сти­ју Ман­дић је сма­њио пред­ност, три ми­ну­та ка­сни­је По­пов је сво­јим го­лом обез­бе­дио по­бе­ду и мир­ни­ји за­вр­шни­цу свог ти­ма.

Омла­ди­нац (Д)-БАК 2:4 (2:3)

Де­ли­бла­то. Гле­да­ла­ца: 100. Су­ди­ја: Мар­јан Сар­ка (Вр­шац) 7. Стрел­ци: Б.Тај­дић у 9, По­тић у 22 за Омла­ди­нац, Ан­ка Да­вид у 12, Си­мић у 28, 37 и 47 ми­ну­ти за БАК.

ОМЛА­ДИ­НАЦ (Д): Ра­ден­ко­вић 6, Ив­ков 6 (Д.Ни­ко­лић 6), Чо­лак 6,5, Аугу­стин 6,5 (С.По­мар 6), Бо­јан Тај­дић 7, А.По­мар 6,5, Ду­кић 6, Ан­дре­јић 6,5 (Јак­шић 6,5), В.Ни­ко­лић 6 (Стој­ко­вић 6), Ра­дић 6,5, По­тић 7.

БАК: Се­дљак 7, Ко­ци 6,5, Бо­жин 6,5 (Ста­ро­вић -), Си­мић 8 (Сто­кић -), Се­ку­ло­вић 7 (Јар­ко­вач­ки 7), Мил­ко­вић 7, Бо­бић 7, Ан­ка Да­вид 7 (Ми­хај­ло­вић -), Јо­ва­но­вић 7, Ју­га 7, Ра­до­са­вље­вић 6,5 (Три­фу­но­вић -).

До­ма­ћи тим имао је два пу­та пред­ност го­ло­ви­ма Бо­ја­на Тај­ди­ћа и По­ти­ћа, али су го­сти из Бе­ле Цр­кве на кра­ју сла­ви­ли. До­бра игра го­сту­ју­ћег на­па­да­ча Си­ми­ћа ко­ји је са три по­стиг­ну­та го­ла ре­шио пи­та­ње по­бед­ни­ка на овом ме­чу.

При­пре­мио: Б. Стој­ков­ски

Ре­зул­та­ти : Вул­ту­рул-Тем­по 1:1, Ше­вац-Ба­на­тул 0:2, Уни­реа-Цр­ве­на зве­зда (П) 0:2, ОФК Про­ле­тер (БК)-Рад­нич­ки (К) 4:0, Омла­ди­нац (Д)-БАК 2:4, Пар­ти­зан (У)-Сло­га (БНС) 3:1, Бо­рац (С)-До­ли­на 2:0, Бу­дућ­ност (ББ)-Спар­так 1911 2:1.