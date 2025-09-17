ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО Сакуљанима дерби кола
У дербију кола домаћи фудбалери искористили су прилике и заслужено освојили три бода.
Борац (С) - Долина 2:0 (0:0)
САКУЛЕ: Гледалаца: 150. Судија: Милановић (Панчево). Стрелци: Дисић у 50, Новковић у 90+2 минуту.
БОРАЦ (С): Сладовић 7, Ђорђевић 7, Недић 7, Радојев 7, Новковић 7,5, Мартиновић 7, А.Стајић –(Лазин 7), Смиљанић 6,5 (Деспотовић 6,5), Виторовић 7 (костић -), Дисић 7,5 (Закоч 7), Стоановић 7.
ДОЛИНА: Чапеља 7, Котваш 6,5 (Љауко 6,5), Плавшић 6,5, Влајин 6,5, Колак 7, Радовић 6,5, Илић 6,5 (Келечевић -, Банчов 6,5), Тошић 6,5 (Рајић -), Јовнаш 6,5 (Узелац 6,5), Танасковић 7, Трновски 6,5.
У првом полувремену обе екипе имали су по неколико шанси, али су нападачи били непрецизни. После пет минута игре у наставку и корнера за Сакуљане, Дисић је погодио мрежу голмана Чапеље. У другом минуту надокнаде Ђорђевић је идеално проиграо Новковића који је поставио крајњи резултат утакмице.
Униреа-Црвена звезда (П) 0:2 (0:1)
УЗДИН: Гледалаца: 100. Судија: Стојчић (Панчево). Стрелци: Радић у 14, Лазаревић у 79. минуту. Црвени картон: Пушкаш (Униреа).
УНИРЕА: Максимовић 7, Кондан 6,5 (Допуђ 6,5), Романов 6,5, Пушкаш 6,5, Вукомановић 7, Јанковић 7 (Остојић -), Баснић 7, Штрбац 7, Ћук 7, Стојановић 7
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (П): Вукас 7, У. Тадић 7 (Дошеновић -), Фолћан 7, Самарџија 7, Лазаревић 7,5 (Лацковић -), Секулић 7, П.Радак 7,5, Радић 7 (Станимиров -), Корња 7 (О.Радак -), Радисављевић 7 (Олуић 7), Трњанац 7.
У отвореној игри гостујући фудбалери бољом игром остварили су победу против домаће Униреа и тренутно заузимају врх табеле. После центаршута Радисављевића у шеснаестерцу домаћих Радић је главом савладао Максимовића. Други погодак за тим из Павлиша постигао је Лазаревић после додавања Уроша Тадића.
Партизан (У) - Слога (БНС) 3:1 (2:0)
УЉМА: Гледалаца: 100. Судија: Миљушеић (Вршац). Стрелци: Ивљанин у 12. из пенала, Ранимиров у 32, М. Попов у 87. за Партизан, Мандић у 82. минуту за Слогу. Црвени картон: Гарабиљевић (Слога).
ПАРТИЗАН (У): Печеновић 7 (Вујичић -), С. Попов 7, Москић 7, Јездимировић 7, Бану 7,5, Ивљанин 7, Жула 6,5 (Драшкић 6,5), Јовановић 7, Ранимиров 7, Д. Живојнов 6,5 (В.Живојнов -), М.Попов 7 (Оморац -).
СЛОГА (БНС): Катанић 6,5, Алавања 6,5 (Марчетић 6.5), Грујић 6,5, (Дидановић 6.5), С. Богојевић 6,5, Мандић 7, Н. Богојевић 6,5, Ђукић 7 (Димић -), Милекић 7, Гојко 6,5, Митровић 7, Гарабиљевић 5.
После играња гостујућег играча руком у свом шеснаестерцу досуђен је пенал који је сигурно извео Ивљанин. После добре акције домаћих Ранимиров је удвостручио предност Уљманаца. У 39. минуту гостујући играч Гарабиљевић добио је црвени картон и гости из Банатског Новог Села су остали су десеторицим. У другом полувремену после једне брзе акције гостију Мандић је смањио предност, три минута касније Попов је својим голом обезбедио победу и мирнији завршницу свог тима.
Омладинац (Д)-БАК 2:4 (2:3)
Делиблато. Гледалаца: 100. Судија: Марјан Сарка (Вршац) 7. Стрелци: Б.Тајдић у 9, Потић у 22 за Омладинац, Анка Давид у 12, Симић у 28, 37 и 47 минути за БАК.
ОМЛАДИНАЦ (Д): Раденковић 6, Ивков 6 (Д.Николић 6), Чолак 6,5, Аугустин 6,5 (С.Помар 6), Бојан Тајдић 7, А.Помар 6,5, Дукић 6, Андрејић 6,5 (Јакшић 6,5), В.Николић 6 (Стојковић 6), Радић 6,5, Потић 7.
БАК: Седљак 7, Коци 6,5, Божин 6,5 (Старовић -), Симић 8 (Стокић -), Секуловић 7 (Јарковачки 7), Милковић 7, Бобић 7, Анка Давид 7 (Михајловић -), Јовановић 7, Југа 7, Радосављевић 6,5 (Трифуновић -).
Домаћи тим имао је два пута предност головима Бојана Тајдића и Потића, али су гости из Беле Цркве на крају славили. Добра игра гостујућег нападача Симића који је са три постигнута гола решио питање победника на овом мечу.
Припремио: Б. Стојковски
Резултати: Вултурул-Темпо 1:1, Шевац-Банатул 0:2, Униреа-Црвена звезда (П) 0:2, ОФК Пролетер (БК)-Раднички (К) 4:0, Омладинац (Д)-БАК 2:4, Партизан (У)-Слога (БНС) 3:1, Борац (С)-Долина 2:0, Будућност (ББ)-Спартак 1911 2:1.
|
1. Ц. звезда
|
5
|
4
|
1
|
0
|
19:5
|
13
|
2. Долина
|
5
|
4
|
0
|
1
|
12:7
|
12
|
3. Борац (С)
|
5
|
3
|
2
|
0
|
11:3
|
11
|
4. Банатул
|
5
|
3
|
1
|
1
|
12:6
|
10
|
5. Пролетер
|
5
|
3
|
1
|
1
|
12:8
|
10
|
6. Партизан
|
5
|
3
|
1
|
1
|
9:6
|
10
|
7. Вултурул
|
5
|
2
|
3
|
0
|
13:6
|
9
|
8. Униреа
|
5
|
3
|
0
|
2
|
17:12
|
9
|
9. Шевац
|
5
|
2
|
1
|
2
|
6:10
|
7
|
10. БАК
|
5
|
1
|
2
|
2
|
10:13
|
5
|
11. Будућност
|
5
|
1
|
1
|
3
|
3:9
|
4
|
12. Слога
|
5
|
1
|
0
|
4
|
12:14
|
3
|
13. Темпо
|
5
|
0
|
3
|
2
|
5:13
|
3
|
14. Омладинац
|
5
|
1
|
0
|
4
|
5:14
|
3
|
15. Спартак
|
5
|
1
|
0
|
4
|
5:9
|
2
|
16. Раднички
|
5
|
0
|
0
|
5
|
4:20
|
0