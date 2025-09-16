СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ЗА ОДБОЈКАШЕ: Бразил и Аргентина обезбедили пласман у осмину финала
Одбојкаши Бразила обезбедили су пласман у осмину финала Светског првенства, пошто су у Пасај Ситију победили Чешку резултатом 3:0, по сетовима 25:11, 25:22, 25:18 у утакмици другог кола групе Х.
Најефикаснији у селекцији Бразила био је Алан Соуза са 12 поена, док је Артур Бенто забележио 11. У репрезентацији Чешке најбољи је био Лукас Вашина са 14 поена.
У другом мечу другог кола групе Х, селекција Србије ће од 15 часова играти против Кине.
Одбојкаши Бразила су први на табели са шест бодова, док је Чешка друга са три. Кина и Србија су тренутно без бодова.
У последњем, трећем колу, које је на програму 18. септембра, састаће се Бразил - Србија и Кина - Чешка.
Одбојкаши Аргентине су у Кезон Ситију савладали Јужну Кореју резултатом 3:1, по сетовима 25:22, 23:25, 25:21, 25:18 у мечу другог кола групе Ц. Најефикаснији у селекцији Аргентине био је Пабло Кукарцев са 21 поеном. У пораженом тиму најбољи је био Субонг Хео са 17 поена.
Одбојкаши Аргентине су овим тријумфом коло пре краја групне фазе такмичења обезбедили пласман у осмину финала СП, пошто се налазе на првом месту на табели са пет бодова. Француска је друга са три, Финска има један, док је Јужна Кореја последња без бодова.
У другом мечу другог кола групе Ц од 12 сати састаће се Француска и Финска.
У трећем колу групе Ц, које је на програму 18. септембра, играће Француска - Аргентина и Финска - Јужна Кореја.
Одбојкаши Ирана победили су у Пасај Ситију селекцију Туниса резултатом 3:1, по сетовима 23:25, 25:20, 25:23, 25:16 у мечу другог кола групе А.
Најефикаснији у селекцији Ирана био је Хосеин Порија са 21 поеном. У репрезентацији Туниса најбољи су били Осама Бен Ромдхан и Али Бонгуи са по 14 поена.
У другом мечу другог кола групе А од 11.30 часова састаће се Филипини и Египат. Табела групе А: Египат 3, Иран 3, Тунис 3, Филипини 0.
Последње, треће коло на програму је 18. септембра, а састаће се Филипини - Иран и Египат - Тунис.
Одбојкаши Украјине савладали су у Кезон Ситију селекцију Алжира 3:0, по сетовима 25:17, 25:12, 25:11 у мечу другог кола групе Ф. Најефикаснији у репрезентацији Украјине био је Дмитро Јанчук са 18 поена, док се у селекцији Алжира истакао Сиди Мухамед Дур са девет.
У другом мечу другог кола групе Ф од 15.30 часова састаће се Италија и Белгија. Табела: Белгија 3, Италија 3, Украјина 3, Алжир 0.
Последње, треће коло у групи Ф биће одиграно 18. септембра, а састаће се Италија - Украјина и Белгија - Алжир.