ОДБОЈКАШИ СРБИЈЕ НА ПОПРАВНОМ: У уторак против Кине на СП, Крецу открио шта је потребно за победу
Одбојкаши Србије играће у уторак у 15 часова против Кине у другој утакмици у групи Х на Светском првенству на Филипинима.
„Орлови“ нису пружили добру партију на почетку шампионата у дуелу с Чешком, која је славила убедљивим резултатом. То је доста отежало посао нашој селекцији на путу до друге рунде такмичења, у коју иду по две најбоље екипе из сваке групе.
Победа против Кине је зато императив, а ривал није нимало наиван. У првом дуелу у Пасај Ситију, Кинези су узели сет Бразилу и показали да јесу неугодан противник.
– Све је отворено у групи. Доста ће зависити од нас, нашег приступа, става и тога колико ћемо успети да останемо мирни у одлучујућим тренуцима, јер ће то направити разлику. Кина је тежак противник, играли смо већ против ње – рекао је селектор Србије Георге Крецу.
Додао је румунски стратег и шта је још потребно да би се дошло до позитивног резултата.
– Потребан нам је сервис. Немогуће је да победимо добар тим блок одбраном, а да притом не ризикујемо на сервису, a правимо сервис грешке. Колико год био болан пораз од Чешке, морали смо да га архивирамо и окренули смо се само дуелу с Кином – истакао је Крецу.
Србија је на шампионат на Филипине дошла након смене генерација и са осам дебитаната, док је Крецу преузео тим ове сезоне, у марту.