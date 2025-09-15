clear sky
ОДБОЈКАШИ СРБИЈЕ НА ПОПРАВНОМ: У уторак против Кине на СП, Крецу открио шта је потребно за победу

15.09.2025. 12:50 12:53
Пише:
Кристина Бугарски
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: ФИВБ

Одбојкаши Србије играће у уторак у 15 часова против Кине у другој утакмици у групи Х на Светском првенству на Филипинима.

„Орлови“ нису пружили добру партију на почетку шампионата у дуелу с Чешком, која је славила убедљивим резултатом. То је доста отежало посао нашој селекцији на путу до друге рунде такмичења, у коју иду по две најбоље екипе из сваке групе. 

Победа против Кине је зато императив, а ривал није нимало наиван. У првом дуелу у Пасај Ситију, Кинези су узели сет Бразилу и показали да јесу неугодан противник. 

– Све је отворено у групи. Доста ће зависити од нас, нашег приступа, става и тога колико ћемо успети да останемо мирни у одлучујућим тренуцима, јер ће то направити разлику. Кина је тежак противник, играли смо већ против ње – рекао је селектор Србије Георге Крецу. 

Додао је румунски стратег и шта је још потребно да би се дошло до позитивног резултата. 

– Потребан нам је сервис. Немогуће је да победимо добар тим блок одбраном, а да притом не ризикујемо на сервису, a правимо сервис грешке. Колико год био болан пораз од Чешке, морали смо да га архивирамо и окренули смо се само дуелу с Кином – истакао је Крецу. 

Србија је на шампионат на Филипине дошла након смене генерација и са осам дебитаната, док је Крецу преузео тим ове сезоне, у марту. 

Пласман обезедио Sofascore
сп у одбојци одбојкаши србије
Извор:
Дневник
Пише:
Кристина Бугарски
Спорт Одбојка
