СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ЗА ОДБОЈКАШЕ: Пољска, Холандија, Турска и Канада обезбедили пласман у осмину финала

15.09.2025. 17:32
poljska
Фото: Одбојкаши Пољске, фото: ФИВБ

Одбојкаши Пољске обезбедили су пласман у осмину финала Светског првенства, пошто су у Кезон Ситију победили Катар резултатом 3:0, по сетовима 25:21, 25:14, 25:19 у утакмици другог кола групе Б.

Најефикаснији у селекцији Пољске, коју са клупе предводи српски тренер Никола Грбић, био је Камил Семењук са 13 поена. У репрезентацији Катара најбољи су били Папе и Никола Васић, који су забележили по осам поена.

Холандија је раније данас у првом мечу другог кола групе Б савладала Румунију 3:0, по сетовима 25:23, 26:24, 26:24.

Одбојкаши Пољске и Холандије су освојили по шест бодова и коло пре краја групне фазе такмичења су изборили пласман у осмину финала СП. Катар и Румунија су тренутно без бодова.

У последњем, трећем колу, које је на програму 17. септембра, састаће се: Пољска - Холандија и Катар - Румунија.

Селекција Турске је савладала Либију 3:1, по сетовима 25:18, 23:25, 25:14, 25:16 у мечу другог кола групе Г. Најефикаснији у селекцији Турске, коју са клупе предводи српски стручњак Слободан Ковач, били су Рамазан Ефе Мандирачи и Бедирхан Булбул са по 16 поена. У репрезентацији Либије најбољи је био Ахмед Илкбајри са 19 поена.

У другом мечу другог кола групе Г, Канада је савладала Јапан 3:0, по сетовима 25:20, 25:23, 25:22.

Одбојкаши Турске и Канаде су освојили по шест бодова и већ су обезбедили пласман у осмину финала СП. Либија и Јапан су тренутно без бодова.

У трећем колу, које је на програму 17. септембра, састаће се Турска - Канада и Либија - Јапан.

Селекција САД је у другом колу групе Д савладала Португалију 3:0, док је Куба била боља од Колумбије 3:0. Одбојкаши САД су обезбедили пласман у осмину финала пошто се налазе на првом месту на табели групе Д са шест бодова. Португалија и Куба имају по три, док је Колумбија последња без бодова.

У последњем, трећем колу (17. септембра) састаће се САД - Куба и Португалија - Колумбија.

Селекција Бугарске је победом над Словенијом 3:2 у другом колу групе Е обезбедила пласман у осмину финала СП. У другом мечу другог кола групе Е, Немачка је савладала Чиле 3:0. Табела групе Е: Бугарска 5 бодова, Словенија 4, Немачка 3 и Чиле 0.

Последње треће коло у групи Е биће одиграно 17. септембра, а састаће се Бугарска - Чиле и Словенија - Немачка.

