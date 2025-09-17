broken clouds
СВАКА СЕ ТАЈНА САЗНА! Ово су тимови који ће бити у НБА Европа лиги!

17.09.2025. 18:44
Пише:
Дневник
Извор:
(Телеграф.рс)

a
Фото: Pexels.com, ilustracija

Дуго се већ спекулише о доласку НБА лиге у Европу, а како време одмиче делује да је то неминовност, нешто што ће се десити хтео то неко или не, сада се само поставља питање под којим условима.

Управо на ту тему огласио се познати НБА инсајдер за Форбс, Иван Сидери, који је објавио имена свих тимова за које је до сада познато да ће учествовати у великом НБА Европа пројекту.

Споменуо је само три имена из Евролиге, а то су Реал Мадрид, Барселона и Фенербахче, али и два имена великих фудбалских тимова, Манчестер ситија и Пари Сен Жермена.

То је све од имена што је познато до сада, а НБА лига несумњиво и даље комуницира са тимовима и организацијама како би дошли до модела који би био најфункционалнији за њихов модел пословања.

Очекује се да се у наредних годину дана дође до коначног броја тимова, те да се крене у реализацију веома амбициозног пројекта.

 

