КОШАРКАШИ СПАРТАКА СУ АХИЛОВА ПЕТА ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ: Суботичани славили четврти пут заредом

Спартак
Спартак

Ко­шар­ка­ши Спар­та­ка са­вла­да­ли су Цр­ве­ну зве­зду 85:80 на свом пар­ке­ту у Ду­до­вој шу­ми, у 5. ко­лу груп­не фа­зе АБА ли­ге. И не са­мо то, већ су упи­са­ли и че­твр­ти три­јумф за­ре­дом над истим ри­ва­лом, што ни­је по­шло за­ру­ком ни Пар­ти­за­ну ду­го вре­ме­на.

Због све­га то­га, ја­сно је да су „пла­ви“ пра­ва Ахи­ло­ва пе­та за моћ­ног су­пар­ни­ка. Тре­нер Спар­та­ка Вла­ди­мир Јо­ва­но­вић из­вр­сно је при­пре­мио утак­ми­цу.

– У на­ја­ви сам ре­као да нас че­ка ја­ко те­жак меч. Цр­ве­на зве­зда је евро­ли­га­шка еки­па, атлет­ски је­дан ја­ко по­тен­тан тим и то­га сам се нај­ви­ше пла­шио. У не­ким утак­ми­ца­ма смо би­ли ин­фер­ни­о­ри у ско­ку у на­па­ду. У пр­ве ти че­твр­ти­не смо има­ли пре­ви­ше из­гу­бље­них лоп­ти, а они су по­зна­ти по то­ме што ла­ко до­ла­зе по­е­на из тих си­ту­а­ци­ја – ис­та­као је стра­тег Су­бо­ти­ча­на.

Ја­сан је био и ре­цепт ко­јим су се во­ди­ли ак­ту­ел­ни ви­це­шам­пи­о­ни Ср­би­је.

– Ова­кве утак­ми­це се те­шко игра­ју. Ова­кве еки­пе ко­ри­сте сва­ку сла­бост. На све то мо­раш би­ти спре­ман да се “по­ту­чеш” свих 40 ми­ну­та. У тре­ну­ци­ма ка­да то ни­смо ра­ди­ли, они су ла­га­но до­ла­зи­ли до по­е­на. У тре­ну­ци­ма ка­да смо би­ли на ли­ни­ји, мо­гли смо игра­ти са њи­ма. Они до­ла­зе из ис­цр­пљу­ју­ћег ду­плог ко­ла Евро­ли­ге, не­где је ре­зул­тат про­и­зод и то­га, али опет мо­рам да че­сти­там мом ти­му. Ка­да ства­ри ни­су ишле у на­шу ко­рист, на­шли смо на­чин да то пре­бро­ди­мо. До­ста за­ви­си­мо од шу­та, на кра­ју кра­је­ва це­ло пр­во по­лу­вре­ме има­ли смо до­ста отво­ре­них шу­те­ва ко­је ни­смо по­го­ди­ли. У по­след­њој чет­ври­ни смо уба­ци­ли три ја­ко ва­жна шу­та за три по­е­на плус 2+1 си­ту­а­ци­је са Хен­ла­ном. Све у све­му, оно што је ја­ко бит­но је­сте да смо их до­би­ли у ско­ку, где су они до­ми­нант­ни и на ни­воу Евро­ли­ге – за­кљу­чио је Вла­ди­мир Јо­ва­но­вић.

Спар­так са­да има 4-0 у АБА ли­ги и са мно­го са­мо­по­у­зда­ња до­че­ку­је ду­ел са Гран Ка­на­ри­јом у го­сти­ма у ФИ­БА Ли­ги шам­пи­о­на. Тај окр­шај на про­гра­му је у сре­ду.

В. М. П.

