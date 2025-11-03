КОШАРКАШИ СПАРТАКА СУ АХИЛОВА ПЕТА ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ: Суботичани славили четврти пут заредом
Кошаркаши Спартака савладали су Црвену звезду 85:80 на свом паркету у Дудовој шуми, у 5. колу групне фазе АБА лиге. И не само то, већ су уписали и четврти тријумф заредом над истим ривалом, што није пошло заруком ни Партизану дуго времена.
Због свега тога, јасно је да су „плави“ права Ахилова пета за моћног супарника. Тренер Спартака Владимир Јовановић изврсно је припремио утакмицу.
– У најави сам рекао да нас чека јако тежак меч. Црвена звезда је евролигашка екипа, атлетски један јако потентан тим и тога сам се највише плашио. У неким утакмицама смо били инферниори у скоку у нападу. У прве ти четвртине смо имали превише изгубљених лопти, а они су познати по томе што лако долазе поена из тих ситуација – истакао је стратег Суботичана.
Јасан је био и рецепт којим су се водили актуелни вицешампиони Србије.
– Овакве утакмице се тешко играју. Овакве екипе користе сваку слабост. На све то мораш бити спреман да се “потучеш” свих 40 минута. У тренуцима када то нисмо радили, они су лагано долазили до поена. У тренуцима када смо били на линији, могли смо играти са њима. Они долазе из исцрпљујућег дуплог кола Евролиге, негде је резултат произод и тога, али опет морам да честитам мом тиму. Када ствари нису ишле у нашу корист, нашли смо начин да то пребродимо. Доста зависимо од шута, на крају крајева цело прво полувреме имали смо доста отворених шутева које нисмо погодили. У последњој четврини смо убацили три јако важна шута за три поена плус 2+1 ситуације са Хенланом. Све у свему, оно што је јако битно јесте да смо их добили у скоку, где су они доминантни и на нивоу Евролиге – закључио је Владимир Јовановић.
Спартак сада има 4-0 у АБА лиги и са много самопоуздања дочекује дуел са Гран Канаријом у гостима у ФИБА Лиги шампиона. Тај окршај на програму је у среду.
В. М. П.