ПОСЛЕ ПОРАЗА НОВОСАДСКИХ КОШАРКАША У ДОМАЋЕМ ПРВЕНСТВУ Спенс не сме овако да пада

03.11.2025. 13:35 13:37
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Војводина
Фото: KK Vojvodina

Кошаркаши Војводине забележили су већ други пораз на домаћем терену у петом колу Кошаркашке лиге Србије, што је изазвало дозу забринутости међу навијачима и стручним штабом. Овога пута, бољи од Новосађана био је БКК Раднички, који је славио резултатом 79:75, иако су црвено-бели имали контролу у раној фази меча.

Са скором од три победе и два пораза, Војводина улази у наредни део сезоне са потребом за брзом реакцијом и консолидацијом форме. Центар тима Милош Стајчић није крио разочарање након утакмице.

– Честитам екипи Радничког на заслуженој победи. Играли су чврсто и борбено свих 40 минута. Ми смо направили превише грешака које су нас коштале пораза. Много тога што смо договорили пре меча није испуњено, ушли смо у непотребну нервозу и нисмо успели да се извучемо – рекао је Стајчић.

Сличан тон имао је и тренер Марко Димитријевић, који је указао на конкретне проблеме у игри.

– Нема оправдања. У кључним моментима губили смо лопте, правили фаулове у нападу, и дозволили превише слободних бацања противнику. Морамо хитно да поправимо комуникацију на терену – истакао је стратег Новосађана.

Пред Војводином је тежак распоред, а већ у наредном колу очекује их гостовање крагујевачком Радничком, што ће бити нови тест зрелости и карактера овог тима.

В. М. Петровић

КЛС – 5. коло

Војводина – БКК Раднички 75:79

Херцеговац – ОКК Београд 82:81

Вршац – Младост 95:79

Чачак 94 – Динамик 97:106

Борац (З) – Слобода 83:71

Златибор – Металац 88:70

Тамиш – Раднички (К) 95:86

Слога – Џокер 109:89

1. Златибор   5             5             0             475:407             10

2. БКК Раднички      5             5             0             453:418             10

3. Тамиш         5             4             1             458:402             9

4. Херцеговац             5             4             1             426:392             9

5. Слога            5             4             1             470:446             9

6. Раднички (К)          5             3             2             453:427             8

7. Војводина 5             3             2             399:383             8

8. Слобода     5             2             3             397:395             7

9. Вршац          5             2             3             440:440             7

10. Борац (З) 5             2             3             458:463             7

11. ОКК Београд       5             2             3             462:473             7

12. Динамик 5             2             3             427:473             7

13. Чачак 94 5             1             4             404:429             6

14. Металац 5             1             4             371:418             6

15. Џокер        5             0             5             407:462             5

16. Младост 5             0             5             387:459             5

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
