ПОСЛЕ ПОРАЗА НОВОСАДСКИХ КОШАРКАША У ДОМАЋЕМ ПРВЕНСТВУ Спенс не сме овако да пада
Кошаркаши Војводине забележили су већ други пораз на домаћем терену у петом колу Кошаркашке лиге Србије, што је изазвало дозу забринутости међу навијачима и стручним штабом. Овога пута, бољи од Новосађана био је БКК Раднички, који је славио резултатом 79:75, иако су црвено-бели имали контролу у раној фази меча.
Са скором од три победе и два пораза, Војводина улази у наредни део сезоне са потребом за брзом реакцијом и консолидацијом форме. Центар тима Милош Стајчић није крио разочарање након утакмице.
– Честитам екипи Радничког на заслуженој победи. Играли су чврсто и борбено свих 40 минута. Ми смо направили превише грешака које су нас коштале пораза. Много тога што смо договорили пре меча није испуњено, ушли смо у непотребну нервозу и нисмо успели да се извучемо – рекао је Стајчић.
Сличан тон имао је и тренер Марко Димитријевић, који је указао на конкретне проблеме у игри.
– Нема оправдања. У кључним моментима губили смо лопте, правили фаулове у нападу, и дозволили превише слободних бацања противнику. Морамо хитно да поправимо комуникацију на терену – истакао је стратег Новосађана.
Пред Војводином је тежак распоред, а већ у наредном колу очекује их гостовање крагујевачком Радничком, што ће бити нови тест зрелости и карактера овог тима.
В. М. Петровић
КЛС – 5. коло
Војводина – БКК Раднички 75:79
Херцеговац – ОКК Београд 82:81
Вршац – Младост 95:79
Чачак 94 – Динамик 97:106
Борац (З) – Слобода 83:71
Златибор – Металац 88:70
Тамиш – Раднички (К) 95:86
Слога – Џокер 109:89
1. Златибор 5 5 0 475:407 10
2. БКК Раднички 5 5 0 453:418 10
3. Тамиш 5 4 1 458:402 9
4. Херцеговац 5 4 1 426:392 9
5. Слога 5 4 1 470:446 9
6. Раднички (К) 5 3 2 453:427 8
7. Војводина 5 3 2 399:383 8
8. Слобода 5 2 3 397:395 7
9. Вршац 5 2 3 440:440 7
10. Борац (З) 5 2 3 458:463 7
11. ОКК Београд 5 2 3 462:473 7
12. Динамик 5 2 3 427:473 7
13. Чачак 94 5 1 4 404:429 6
14. Металац 5 1 4 371:418 6
15. Џокер 5 0 5 407:462 5
16. Младост 5 0 5 387:459 5