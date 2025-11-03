moderate rain
У ВОШИНОМ ОКУ: Бошкан блистао у дресу Кабела

03.11.2025. 15:09
Фудбалски клуб Војводина наставља да прати учинке својих позајмљених играча.

Нови Пазар – Стефан Станисављевић

Фудбалери Новог Пазара победили као домаћини Железничар са 1:0 у 14. колу Моцарт Бет Супер лиге Србије.

Стефан Станисављевић је одиграо 75 минута за победнички тим.

Нови Пазар је сада четврти са 22 освојена бодова.

Кабел – Вук Бошкан, Вук Токин, Лазар Велицки, Андреј Пиваш, Марко Павић, Урош Пауновић, Дарио Јањић, Влада Новевски, Немања Тороман, Петар Сукачев, Никола Нинковић, Виктор Матић

Фудбалери Кабела победили су у гостима Ушће резултатом 1:0 у 16. колу Моцарт Бет Прве лиге Србије. Једини гол постигао је Вук Бошкан.

Међу стартерима за Кабел били су – Тороман, Павић (црвени картон у 14. минуту), Јањић (до 18. минута), Нинковић (од 55. минута), Новевски, Бошкан (гол, до 74. минута), Пиваш и Пауновић (до 75. минута).

Кабел је сада 10. са 19 освојених бодова.

Мачва – Бранко Николић

Фудбалери Мачве поражени су у гостима од Графичара резултатом 2:0 у 16. колу Моцарт Бет Прве лиге Србије.

Бранко Николић је остао на клупи за резерве.

Мачва је друга са 28 освојених бодова.

Сутјеска – Иван Вукчевић

Фудбалери Сутјеске победили су као гости екипу Бокеља резултатом 5:4 у 14. колу Прве црногорске лиге.

Иван Вукчевић је није наступио на овом мечу.

Сутјеска је лидер на табели са 26 освојених бода.

ОФК Врбас – Дарко Зувић, Владимир Мићуновић

Фудбалери ОФК Врбаса победили су на гостовању Динамо из Панчева резултатом 2:1 у 12. колу Српске лиге, група Војводина.

 

Мићуновић није играо због парних картона, док Зувић није био у саставу Врбашана због повреде.

ОФК Врбас је сада 10. са 15 освојених бодова.

Младост (Бачки Јарак) – Огњен Пилић

Фудбалери Младости из Бачког Јарка поражени су на гостовању Ветернику резултатом 1:0 у 12. колу Српске лиге, група Војводина.

Огњен Пилић је одиграо 90 минута за поражени тим.

Младост је сада четврта са 21 освојеним бодом.

