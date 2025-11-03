У ВОШИНОМ ОКУ: Бошкан блистао у дресу Кабела
Фудбалски клуб Војводина наставља да прати учинке својих позајмљених играча.
Нови Пазар – Стефан Станисављевић
Фудбалери Новог Пазара победили као домаћини Железничар са 1:0 у 14. колу Моцарт Бет Супер лиге Србије.
Стефан Станисављевић је одиграо 75 минута за победнички тим.
Нови Пазар је сада четврти са 22 освојена бодова.
Кабел – Вук Бошкан, Вук Токин, Лазар Велицки, Андреј Пиваш, Марко Павић, Урош Пауновић, Дарио Јањић, Влада Новевски, Немања Тороман, Петар Сукачев, Никола Нинковић, Виктор Матић
Фудбалери Кабела победили су у гостима Ушће резултатом 1:0 у 16. колу Моцарт Бет Прве лиге Србије. Једини гол постигао је Вук Бошкан.
Међу стартерима за Кабел били су – Тороман, Павић (црвени картон у 14. минуту), Јањић (до 18. минута), Нинковић (од 55. минута), Новевски, Бошкан (гол, до 74. минута), Пиваш и Пауновић (до 75. минута).
Кабел је сада 10. са 19 освојених бодова.
Мачва – Бранко Николић
Фудбалери Мачве поражени су у гостима од Графичара резултатом 2:0 у 16. колу Моцарт Бет Прве лиге Србије.
Бранко Николић је остао на клупи за резерве.
Мачва је друга са 28 освојених бодова.
Сутјеска – Иван Вукчевић
Фудбалери Сутјеске победили су као гости екипу Бокеља резултатом 5:4 у 14. колу Прве црногорске лиге.
Иван Вукчевић је није наступио на овом мечу.
Сутјеска је лидер на табели са 26 освојених бода.
ОФК Врбас – Дарко Зувић, Владимир Мићуновић
Фудбалери ОФК Врбаса победили су на гостовању Динамо из Панчева резултатом 2:1 у 12. колу Српске лиге, група Војводина.
Мићуновић није играо због парних картона, док Зувић није био у саставу Врбашана због повреде.
ОФК Врбас је сада 10. са 15 освојених бодова.
Младост (Бачки Јарак) – Огњен Пилић
Фудбалери Младости из Бачког Јарка поражени су на гостовању Ветернику резултатом 1:0 у 12. колу Српске лиге, група Војводина.
Огњен Пилић је одиграо 90 минута за поражени тим.
Младост је сада четврта са 21 освојеним бодом.